LGS 3. tercih başvuruları ne zaman? İşte LGS 3. nakil tarihleri

LGS 1. nakil sonuçlarından sonra ortaöğretime yerleşemeyen öğrenciler 2-6 Ağustos tarihleri arasında 2. nakil tercihlerini gerçekleştirdiler. Tercih sonuçları adayların erişimine bugün açıldı. 2. nakil tercih sonuçlarında bir öğretim kurumuna yerleşemeyen adayların gözleri LGS 3. nakil tercihlerine çevrildi.

LGS 3. tercih başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS 2. nakil sonuçlarının açıklandığını ve tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri liseye yerleştiğini söyledi.

Bakan Özer, 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini ifade etti. Açıklamalarına devam eden Bakan Özer, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 96'ya yükseldiğini söyledi.

İkinci nakil tercihlerinin de 2-6 Ağustos tarihleri arasında alındığını hatırlatan Bakan Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 98'i istedikleri okula yerleşti. Öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

3. nakil ne zaman? Merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlandı. İki nakil sürecinde de herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin, nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceği belirtildi.