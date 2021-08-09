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LGS 3. tercih başvuruları ne zaman? İşte LGS 3. nakil tarihleri

09.08.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS 2. nakil sonuçları bugün açıklandı. 2. nakil sonuçlarının ardından istediği eğitim kurumuna yerleşemeyen öğrencilerin gözleri 3. nakil tercihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını, tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir liseye yerleştiğini ifade etti.

LGS 1. nakil sonuçlarından sonra ortaöğretime yerleşemeyen öğrenciler 2-6 Ağustos tarihleri arasında 2. nakil tercihlerini gerçekleştirdiler. Tercih sonuçları adayların erişimine bugün açıldı. 2. nakil tercih sonuçlarında bir öğretim kurumuna yerleşemeyen adayların gözleri LGS 3. nakil tercihlerine çevrildi.

LGS 3. tercih başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS 2. nakil sonuçlarının açıklandığını ve tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri liseye yerleştiğini söyledi.
Bakan Özer, 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini ifade etti. Açıklamalarına devam eden Bakan Özer, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 96'ya yükseldiğini söyledi.
İkinci nakil tercihlerinin de 2-6 Ağustos tarihleri arasında alındığını hatırlatan Bakan Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 98'i istedikleri okula yerleşti. Öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

3. nakil ne zaman?

3. nakil ne zaman?
Merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlandı. İki nakil sürecinde de herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin, nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceği belirtildi.
Bakan Özer, yerleşemeyen öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını ve 20 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını söyledi ve şöyle konuştu: "20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsun."
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LGS Liselere Geçiş Sınavı
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