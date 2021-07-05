LGS tercih robotu: LGS tercihi nasıl yapılır?

Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) tamamlanmasının ardından, sonuçlar da açıklandı. Tercih işlemlerini tamamlamak isteyen öğrenciler ise LGS tercih robotunu kullanarak evlerine en yakın liseyi tercih ederek bir liste hazırlıyor. Adrese dayalı tercih sisteminde öğrenciler puanlarına göre evlerine en yakın liselere yerleştiriliyor. Peki LGS tercihi nasıl yapılır? İşte detaylar… LGS Tercih Robotu için TIKLAYIN!

LGS tercihi nasıl yapılır?

LGS tercihleri 5 Temmuz tarihi itibariyle başladı ve tercih işlemleri 16 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler LGS tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirecek.

Öğrenciler, kendilerine tanınan haklara dayanarak adrese dayalı okullar ve yüzdelik dilimlere göre bir tercih listesi hazırlayacak.

Öğrenciler LGS tercih robotunda bir liste hazırladıktan sonra bu listeyi mutlaka okul müdürlüklerine onaylatmak zorunda olacaklar.

LGS Tercih Robotu Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklar. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek.