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LGS tercih robotu: LGS tercihi nasıl yapılır?

05.07.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınav geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. LGS sınav sonuçlarının tamamlanmasının ardından ise öğrenciler lise tercihlerini beklemeye başladı. Açıklanan takvime göre LGS için tercih yapacak adaylara, LGS tercih erkanı erişime açıldı. 5 Temmuz tarihinde açılan LGS tercih robotu ile beraber öğrenciler LGS tercihleri nasıl yapılır? Sorusunun cevabını arıyor. Peki LGS tercihi nasıl yapılır?

Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) tamamlanmasının ardından, sonuçlar da açıklandı. Tercih işlemlerini tamamlamak isteyen öğrenciler ise LGS tercih robotunu kullanarak evlerine en yakın liseyi tercih ederek bir liste hazırlıyor. Adrese dayalı tercih sisteminde öğrenciler puanlarına göre evlerine en yakın liselere yerleştiriliyor. Peki LGS tercihi nasıl yapılır? İşte detaylar…

LGS Tercih Robotu için TIKLAYIN!

LGS tercihi nasıl yapılır?

LGS tercihleri 5 Temmuz tarihi itibariyle başladı ve tercih işlemleri 16 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler LGS tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirecek.
Öğrenciler, kendilerine tanınan haklara dayanarak adrese dayalı okullar ve yüzdelik dilimlere göre bir tercih listesi hazırlayacak.
Öğrenciler LGS tercih robotunda bir liste hazırladıktan sonra bu listeyi mutlaka okul müdürlüklerine onaylatmak zorunda olacaklar.

LGS Tercih Robotu

LGS Tercih Robotu
Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklar. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek.
Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.
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Anahtar Kelimeler:
e-okul LGS Liselere Geçiş Sınavı
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