Libidonuzu zirveye taşımanıza yardımcı olacak sıra dışı bilgiler! Bu bilgilerin işe yaramasına çok şaşıracaksınız

Libido cinsel arzu olarak tanımlanıyor. Her insanın libido seviyesi farklılık gösteriyor. Normalden fazla yaşanan libido düşüklükleri cinsel birlikteliği zorlaştırıyor. Libido eksikliği yaşayan kişilerin partnerlerine karşı cinsel isteğinin azaldığı görülüyor. Günlük hayatta yaşanılan stres, ruhsal çöküntüler, fiziksel hastalıklar, artmış iş yükü libido da azalmalara sebep olabiliyor. Hormon düzeylerindeki değişiklikler de libido düşüklüğüne sebep olabiliyor. Seks uzmanı Kate Taylor libidonuzu artıracak ve tutkunuzu zirve yapmanızı sağlayacak tüyoları paylaştı.

LİBİDONUZU ARTIRACAK TÜYOLAR

3 DAKİKA ÖPÜŞME İlişki gerginliğini gidermek ve bağlanma hormonlarınızı artırmak için cinsel ilişkiye girmeden önce eşinizi üç dakika öperek başlayın. Alt dudağını nazikçe ısırın ve üst dudağını emin.

AMBİYANSI YAKALAYIN Mumlar, ekstra yastıklar ve ipeksi saten çarşaflar ekleyerek yatak odanızı cinsiyetlendirin. Dağınık ve pisse ortalığı toparlayın.

FARKLI SAATLERİ DENEYİN Alışılmadık bir zamanda normal seks yapın. Sabah erken saatlere geçmek sizi rutininizden kurtarabilir ve standart seksi taze hissettirebilir.

MEYDAN OKUYUN Halka açık bir yerde sadece partnerinizin duyacağı şekilde cinsel konuşmalar yapın. Birlikte alışveriş yaparken veya kahve içerken en pis fantezilerinizi tartışın. Bakalım ellerini en uzun süre kim tutabilecek.