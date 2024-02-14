Limonu bu şekilde tüketmek 7 kat daha yararlı! 12 adet kanser tipine fayda sağlıyor

Limon, tatlı ve tuzlu yemeklerin yanı sıra içeceklerde de yaygın olarak kullanılan çok yönlü bir meyvedir. Limon suyunun yanı sıra, limon kabuğunun da sağlık üzerinde olumlu etkileri vardır. Limonu dondurup rendelemek, bu faydaları daha yoğun bir şekilde elde etmenin bir yoludur. Limon kabuğu, özellikle de limonun organik ve pestisit içermeyen bir şekilde yetiştirildiği durumlarda, yüksek miktarda antioksidan içerir. Antioksidanlar, hücrelerin yaşlanmasını yavaşlatır ve hastalıklara karşı korur. Bu nedenle, limonu rendelemek ve dondurmak, vücudunuzu daha fazla antioksidanla desteklemenin etkili bir yoludur.



