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  4. Limonu bu şekilde tüketmek 7 kat daha yararlı! 12 adet kanser tipine fayda sağlıyor

Limonu bu şekilde tüketmek 7 kat daha yararlı! 12 adet kanser tipine fayda sağlıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
14.02.2024 14:09 | Son Güncelleme:
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Günümüzde sağlıklı yaşam ve beslenme konularında giderek artan bir ilgi var. Limonun içeriğinde bulunan C vitamini ve diğer antioksidanlar, vücut için önemli bir destek sağlayabilir. Antioksidanlar, serbest radikallerin zararlı etkilerini nötralize ederek hücresel hasarı azaltabilir ve böylece kanser riskini azaltabilirler. Limonu dondurup rendeleyerek tüketmenin limonun suyunu tüketmekten ortalama 7 kat daha yararlı olduğu ortaya çıktı.

Limon, tatlı ve tuzlu yemeklerin yanı sıra içeceklerde de yaygın olarak kullanılan çok yönlü bir meyvedir. Limon suyunun yanı sıra, limon kabuğunun da sağlık üzerinde olumlu etkileri vardır. Limonu dondurup rendelemek, bu faydaları daha yoğun bir şekilde elde etmenin bir yoludur. Limon kabuğu, özellikle de limonun organik ve pestisit içermeyen bir şekilde yetiştirildiği durumlarda, yüksek miktarda antioksidan içerir. Antioksidanlar, hücrelerin yaşlanmasını yavaşlatır ve hastalıklara karşı korur. Bu nedenle, limonu rendelemek ve dondurmak, vücudunuzu daha fazla antioksidanla desteklemenin etkili bir yoludur.


Keşfet

Dondurulmuş ve rendelenmiş limonun kanser önleyici etkisi olduğunu biliyor muydunuz?

Dünyadaki en büyük ilaç firmalarından birinin beyanına göre 1970’li yıllarda bu yana yapılan laboratuvar testlerine göre 12 adet kanser tipine limonun faydası kanıtlanmıştır.

Limonu Türk mutfağında çoğunlukla sıkarak kullanıyoruz. Bu sayede yalnızca suyundan faydalanmış oluyoruz. Fakat limonun kabuğunun özellikle kanseri önleyici etkisi olduğunu bilmemizde fayda vardır.

DONDURULMUŞ LİMONUN FAYDALARI

DONDURULMUŞ LİMONUN FAYDALARI

Dondurulmuş ve rendelenmiş limon kanser hücrelerini öldürmesiyle öne çıkmaktadır. Bu açıdan kemoterapiden daha fazla etkili olduğu söylenmektedir.

Rendelenmiş limonda yalnızca limonun suyuna göre 5-10 kat daha fazla vitamin vardır.

Rendelenmiş dondurulmuş limonun vücuttaki toksinleri giderici ve vücut dinçleştirici etkisi vardır. Stres ve ruhsal bozukluklara karşı tedavi edicidir.

Dondurulmuş ve rendelenmiş olarak kullanılan limon yemeklere daha çok lezzet katacaktır.


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Anahtar Kelimeler:
limon kanser
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