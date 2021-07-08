Lise 1. nakil başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 lise nakil işlemleri ne zaman?

Lise 1. nakil başvuruları araştırılma konusu oldu. Çeşitli sebeplerle lise eğitimlerini başka bir okulda sürdürmek isteyen öğrenciler ve öğrencilerin velileri tarafından lise nakil işlemlerinin tarihleri araştırılmaya başlandı. Hem başvuruların tarihleri hem de şartları, koşulları merak ediliyor. Peki lise 1. nakil başvuruları ne zaman başlayacak?

Lise 1. nakil başvuruları ne zaman başlayacak?

Öğrenci ve veliler lise nakil başvuru tarihlerini beklemeye koyuldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan 2021-2022 takvimi ilgiyle takip ediliyor.

16 Temmuz tarihinde bitecek olan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme işlemleri sona ererken sonuçların açıklanması sonrası da 1. nakil dönemi için başvurular alınmaya başlanacak.

MEB'in yayınlamış olduğu bilgilere göre nakil takvimi şu şekilde olacak; Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021 , Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021, Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021 ,Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021.