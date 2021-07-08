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Lise 1. nakil başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 lise nakil işlemleri ne zaman?

08.07.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciler ve veliler tarafından ilgiyle takip edilen lise 1. nakil başvuruları araştırılmaya devam ediliyor. Çeşitli sebeplerle lise eğitimlerini başka bir okulda sürdürmek isteyen öğrenciler, lise nakil işlemlerinin tarihlerini merak ediyor. Peki lise 1. nakil başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 lise nakil işlemleri ne zaman? İşte ayrıntılar...

Lise 1. nakil başvuruları araştırılma konusu oldu. Çeşitli sebeplerle lise eğitimlerini başka bir okulda sürdürmek isteyen öğrenciler ve öğrencilerin velileri tarafından lise nakil işlemlerinin tarihleri araştırılmaya başlandı. Hem başvuruların tarihleri hem de şartları, koşulları merak ediliyor. Peki lise 1. nakil başvuruları ne zaman başlayacak?

Lise 1. nakil başvuruları ne zaman başlayacak?

Öğrenci ve veliler lise nakil başvuru tarihlerini beklemeye koyuldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan 2021-2022 takvimi ilgiyle takip ediliyor.
16 Temmuz tarihinde bitecek olan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme işlemleri sona ererken sonuçların açıklanması sonrası da 1. nakil dönemi için başvurular alınmaya başlanacak.
MEB'in yayınlamış olduğu bilgilere göre nakil takvimi şu şekilde olacak; Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021 , Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021, Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021 ,Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021.
Tercihlerde her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alımı yapan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için ise en fazla 3 okul seçilip, tercih yapılabilecek.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı
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