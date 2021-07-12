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Liseler ne zaman açılacak? İşte 2021-2022 liselerin açılacağı tarih ve MEB eğitim öğretim takvimi...

12.07.2021 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 LGS sınavının ardından veliler ve öğrenciler tarafından liselerin açılacağı tarih merak konusu oldu. 2020-2021 eğitim öğretim yılı, yarı uzaktan yarı yüz yüze eğitim ile birlikte tamamlanmıştı. MEB 2021-2022 eğitim öğretim takvimini de yayınladı. Peki liseler ne zaman açılacak? İşte 2021-2022 liselerin açılacağı tarih ve MEB eğitim öğretim takvimi...

2021 LGS sınavı 6 Haziran'da yapılmış ve 30 Haziran'da sonuçları duyurulmuştu. Yarı uzaktan yarı yüz yüze eğitim ile tamamlanan 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonrası liselerin açılacağı tarih de merak ediliyor. Peki 2021-2022 eğitim döneminde liseler ne zaman açılacak?

Liseler ne zaman açılacak?

Liselere giriş kapsamında düzenlenmiş olan LGS sınavı sonrasında tercih süreci başlarken, okulların açılış tarihi de veliler ve öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı.
"Liseler ne zaman açılacak?" sorusu en çok merak edilenler arasında yer alırken Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş takvimine göre tarih de belli oldu. Yapılmış olan açıklamaya göre ilkokul, ortaokul ve liseler 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak.
Belirlenmiş olan takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenler 31 Ağustos 2021 Salı itibariyle mesleki çalışmalarına başlayacak. İlk dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona ermiş olacak.
Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında 31 Ağustos 2021 ve 3 Eylül 2021 arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.
Yine ikinci dönem ise, 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü itibariyle eğitim yılı sona ermiş olacak.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı
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