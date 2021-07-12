Liseler ne zaman açılacak? İşte 2021-2022 liselerin açılacağı tarih ve MEB eğitim öğretim takvimi...

2021 LGS sınavı 6 Haziran'da yapılmış ve 30 Haziran'da sonuçları duyurulmuştu. Yarı uzaktan yarı yüz yüze eğitim ile tamamlanan 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonrası liselerin açılacağı tarih de merak ediliyor. Peki 2021-2022 eğitim döneminde liseler ne zaman açılacak?

Liseler ne zaman açılacak?

Liselere giriş kapsamında düzenlenmiş olan LGS sınavı sonrasında tercih süreci başlarken, okulların açılış tarihi de veliler ve öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı.

"Liseler ne zaman açılacak?" sorusu en çok merak edilenler arasında yer alırken Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş takvimine göre tarih de belli oldu. Yapılmış olan açıklamaya göre ilkokul, ortaokul ve liseler 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak.

Belirlenmiş olan takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenler 31 Ağustos 2021 Salı itibariyle mesleki çalışmalarına başlayacak. İlk dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona ermiş olacak.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında 31 Ağustos 2021 ve 3 Eylül 2021 arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.