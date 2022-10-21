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  4. Maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

Maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

20.10.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Taş Kömürü Amasra Müessese Müdürlüğünde meydana gelen maden kazası sonrası toplanan yeni delil ve materyaller, polis ekipleri tarafından adliye getirildi.14 Ekim akşamı 41 maden işçinin şehit olduğu, 11 işçinin yaralandığı kazanın aydınlatılması için yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Türkiye Taş Kömürü Amasra Müessese Müdürlüğünde meydana gelen maden kazası sonrası toplanan yeni delil ve materyaller, polis ekipleri tarafından adliye getirildi.
14 Ekim akşamı 41 maden işçinin şehit olduğu, 11 işçinin yaralandığı kazanın aydınlatılması için yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde patlamanın yaşandığı maden işletmesinde polis ekiplerince el konulan şehit ve yaralı madencilerin baretlerinde bulunan GPC çipleri, madenci baret feneri, dijital bazı materyaller ile evraklardan oluşan deliller Amasra Adliyesine getirdi.
Polis ekipleri tarafından adliyeye taşınan deliller incelenmek üzere savcılıkça emanete alındı.

Maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

Maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

Maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

Maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

Maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

Maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

Maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

Maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

Maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi
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Anahtar Kelimeler:
Amasra

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