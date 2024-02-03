Mahallede hareketli anlar! Meraklı bakışlarla izlediler

Edinilen bilgiye göre, Pazar Mahallesi’nde 4 katlı binaya gelen Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri işlediği ‘hırsızlık’ suçu nedeniyle hakkında 45 yıl kesinleşmiş ceza olan B.E.’nin bulunduğu daireye girdi. Polisleri gören B.E. yakalanmamak için 3. kattaki dairenin balkonuna geçip aşağı sarktı.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

