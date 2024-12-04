Mahkemeden görülmemiş karar! Kadının kardeşinin odasına girip temizlik yapmasını yasakladı

ÜÇÜNCÜ KARDEŞ DOĞRULADI

Üçüncü kardeş, kız kardeşin tuhaf temizlik programını yargıca doğruladı ve kardeşinin sık sık odasına girmek için kapıyı kilitlemek için acele ettiğini ve içeri girmesini engellediğini ekledi. Ancak, nadiren hayır cevabını kabul etti ve genellikle temizlemek için odaya girmenin bir yolunu buldu. Kardeşinin odasını neden temizlemekte ısrar ettiği sorulduğunda, kadın sadece "bunu yapmam gerektiğini" söyledi.