Mahkemeden görülmemiş karar! Kadının kardeşinin odasına girip temizlik yapmasını yasakladı

Geçtiğimiz aylarda iki Singapurlu kardeş, hakimin kafasını karıştıran tuhaf bir yasal anlaşmazlığın ardından birbirlerine karşı mahkeme kararı aldılar. Bir kadın, kendisine fiziksel olarak saldırdığı bildirilen kardeşine karşı koruma kararı almayı başardı, oysa kardeşi, odasına girmesini yasaklayan bir aile içi şiddet kararı aldı, ki bu da zaten ona saldırmasının sebebiydi.
Üçüncü bir kardeş, mahkemeye ikisi arasındaki gerginliğin yıllardır arttığını, özellikle de kız kardeşlerinin gecenin bir yarısı kardeşinin odasına temizlik yapmak için gelip mahremiyetini ihlal ettiğini ve uyumasını engellediğini söyledi. Adam sonunda dayanamadı.
Hakim, "Normalde bir kardeşin diğer kardeşinin odasını temizlemesinin zararsız, hatta sevgi dolu bir davranış olduğunu ve kesinlikle taciz anlamına gelmediğini kabul ediyorum" dedi ve bazı durumlarda bazıları için zararsız kabul edilebilecek şeyin başkaları için çok sıkıntılı olabileceğini açıkladı.
Kardeşine göre, kız kardeşi son sekiz yıldır rutin olarak geceleri odasına girip temizlik yapıyor, protestolarını ve mahremiyet ihtiyacını tamamen hiçe sayıyordu. Başlangıçta saat 21:00 civarında geliyordu ancak daha sonra saat 23:00'te gelmeye başladı ve bazen sabah 4'e kadar odayı temizliyordu. Bazen erken çıksa bile gecenin bir yarısı geri dönüyor ve sabaha kadar temizlik yapıyordu.
Üçüncü kardeş, kız kardeşin tuhaf temizlik programını yargıca doğruladı ve kardeşinin sık sık odasına girmek için kapıyı kilitlemek için acele ettiğini ve içeri girmesini engellediğini ekledi. Ancak, nadiren hayır cevabını kabul etti ve genellikle temizlemek için odaya girmenin bir yolunu buldu. Kardeşinin odasını neden temizlemekte ısrar ettiği sorulduğunda, kadın sadece "bunu yapmam gerektiğini" söyledi.
"Çünkü çalışmam gerek. Çalışmaya ihtiyacım var, kendi programıma ihtiyacım var. Kendi programıma, boş zamanıma göre gitmeliyim. Sabah 8'de gelmemi istiyorsun, yani sabah 8'de diyemem. Ben onların hizmetçisi değilim, işçisi değilim." dedi hakime.
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