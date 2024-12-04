KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam
  4. Mahkemeden görülmemiş karar! Kadının kardeşinin odasına girip temizlik yapmasını yasakladı

Mahkemeden görülmemiş karar! Kadının kardeşinin odasına girip temizlik yapmasını yasakladı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
04.12.2024 15:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Singapur'daki bir aile mahkemesi, gece geç saatlerde yetişkin erkek kardeşinin odasına temizlik yapmak için zorla girdiği iddia edilen bir kadına karşı kısmi ev içi uzaklaştırma kararı çıkardı.

Geçtiğimiz aylarda iki Singapurlu kardeş, hakimin kafasını karıştıran tuhaf bir yasal anlaşmazlığın ardından birbirlerine karşı mahkeme kararı aldılar. Bir kadın, kendisine fiziksel olarak saldırdığı bildirilen kardeşine karşı koruma kararı almayı başardı, oysa kardeşi, odasına girmesini yasaklayan bir aile içi şiddet kararı aldı, ki bu da zaten ona saldırmasının sebebiydi.

KARDEŞİNİN MAHREMİYETİNİ İHLAL ETTİ

KARDEŞİNİN MAHREMİYETİNİ İHLAL ETTİ

Üçüncü bir kardeş, mahkemeye ikisi arasındaki gerginliğin yıllardır arttığını, özellikle de kız kardeşlerinin gecenin bir yarısı kardeşinin odasına temizlik yapmak için gelip mahremiyetini ihlal ettiğini ve uyumasını engellediğini söyledi. Adam sonunda dayanamadı.

'SIKINTILI OLABİLİR'

'SIKINTILI OLABİLİR'

Hakim, "Normalde bir kardeşin diğer kardeşinin odasını temizlemesinin zararsız, hatta sevgi dolu bir davranış olduğunu ve kesinlikle taciz anlamına gelmediğini kabul ediyorum" dedi ve bazı durumlarda bazıları için zararsız kabul edilebilecek şeyin başkaları için çok sıkıntılı olabileceğini açıkladı.

SEKİZ YILDIR YAPIYOR

SEKİZ YILDIR YAPIYOR

Kardeşine göre, kız kardeşi son sekiz yıldır rutin olarak geceleri odasına girip temizlik yapıyor, protestolarını ve mahremiyet ihtiyacını tamamen hiçe sayıyordu. Başlangıçta saat 21:00 civarında geliyordu ancak daha sonra saat 23:00'te gelmeye başladı ve bazen sabah 4'e kadar odayı temizliyordu. Bazen erken çıksa bile gecenin bir yarısı geri dönüyor ve sabaha kadar temizlik yapıyordu.

ÜÇÜNCÜ KARDEŞ DOĞRULADI

ÜÇÜNCÜ KARDEŞ DOĞRULADI

Üçüncü kardeş, kız kardeşin tuhaf temizlik programını yargıca doğruladı ve kardeşinin sık sık odasına girmek için kapıyı kilitlemek için acele ettiğini ve içeri girmesini engellediğini ekledi. Ancak, nadiren hayır cevabını kabul etti ve genellikle temizlemek için odaya girmenin bir yolunu buldu. Kardeşinin odasını neden temizlemekte ısrar ettiği sorulduğunda, kadın sadece "bunu yapmam gerektiğini" söyledi.

'BEN ONLARIN HİZMETÇİSİ DEĞİLİM'

'BEN ONLARIN HİZMETÇİSİ DEĞİLİM'

"Çünkü çalışmam gerek. Çalışmaya ihtiyacım var, kendi programıma ihtiyacım var. Kendi programıma, boş zamanıma göre gitmeliyim. Sabah 8'de gelmemi istiyorsun, yani sabah 8'de diyemem. Ben onların hizmetçisi değilim, işçisi değilim." dedi hakime.

Anahtar Kelimeler:
Singapur mahkeme dava
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.