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Majezik yasaklandı mı? Majezik Duo neden kaldırıldı? Hangi ilaçlar toplatıldı?

16.10.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerin yer aldığı 39 ürünün toplatılması kararını verdi. Toplatılan ilaçlar arasında, yaygın olarak kullanılan ilaçlar da vardı. Bu sebeple hangi ilaçların toplatıldığı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen, kas ve eklem ağrıları için kullanılan bazı ilaçların piyasadan toplatılma kararının ardından bu ilaçları hangileri olduğu merak konusu oldu. İçinde Majezik Duo’nun da bulunduğu 39 topikal ürünün piyasadan toplatılacağı öğrenildi. İşte merak edilenler...

HANGİ İLAÇLAR TOPLATILDI?

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerin yer aldığı aralarında Majezik Duo’nun da bulunduğu 39 topikal ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ekte yer alan listede isimleri belirtilen, tiyokolşikosid içeren topikal ürünler hakkında Kurumumuz ilgili bilimsel komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda ilgili ürünlerin ruhsatları askıya alınmış olup, piyasada bulunan tüm partilerine 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği' ne göre 3. Sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."
Majezik ağrı kesici piyasada yer alırken Majezık duo topıkal jel, 30 g, Majezık duo topıkal jel, 50 g veMajezık duo topıkal sprey, 50 ml piyasadan kaldırıldı.

MAJEZİK NEDİR?

MAJEZİK NEDİR?
Oblong film kaplı Majezik mavi renge sahip iki yüzü çentikli bir ilaçtır. Her durumda kullanılmamakla beraber Majezik, çeşitli nedenlerden dolayı oluşan ağrıları kesmek için kullanılır.

MAJEZİK NE ZAMAN KULLANILIR?

MAJEZİK NE ZAMAN KULLANILIR?
* Eklem iltihabının neden olduğu romatizmal hastalıklarda * Dejeneratif eklem hastalığında, kemik erimesi ağrıları gibi durumlarda * Omurlar arasında eklem sertleşmesi olduğunda * Omurların hareket yeteneği azaldığında * Eklem çevresindeki dokuların iltihabında * Yumuşak doku yaralanmalarında * Ameliyat sonrası görülen ağrılarda * İskelet sisteminde oluşan ağrılarda * Regl döneminde yaşanan ağrılarda kullanılması uygundur. * Majezik 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında, çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Majezik muadili olan ilaçlar ise Ansaid, Fiera, Flubi, Flubimak ve Flubord ilaçlarıdır.
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Sağlık Bakanlığı
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