Mal varlığı olay olmuştu! Turgut Altınok'un yanıtını duyunca verdiği tepki herkesi güldürdü... 'Torpil' açıklamasında ise Oğuzhan Uğur araya girdi: Öyle demeyelim de...

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Gain platformunda yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel programına konuk oldu. Uğur, programın kısa bir kesitini sosyal medyada paylaşırken, gençlerin soruları ve Altınok'un verdiği yanıtlar dikkat çekti.
Daha önce açıkladığı mal varlığıyla gündem olan Altınok'a "Mal varlığı konusunda hiç nakit para veya bir araç falan göstermemişsiniz. Sadece taşınmazlarınızı söylemişsiniz. Bu 3-4 gün içerisinde hiç sattığınız veya bağışladığınız taşınmaz mal varlığınız oldu mu?" sorusu yöneltildi.
Keçiören Belediyesi'nde 20 yıl görev yaptığını belirten Altınok "Keçiören Belediyesi'nden bir kuruş aldığım harcırah yok. Otobüs parası, uçak parası... 1 kuruş seyahat harcamam yoktur." diye konuştu.
Altınok sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;
"Londra'dan bir evi kaç TL'ye aldı büyükşehir belediye başkanı bunu söylesin. Benim Türkiye'nin dışında hiçbir gayrimenkulum yok. Biz bu toprağın çocuğuyuz. Bizim başka gidecek toprağımız, devletimiz yok. Altınok net bir adamdır."
Altınok'un verdiği yanıt sonrası soruyu soran gencin "Helal olsun! Türkiye'de böyle insanlar da varmış" dediği duyuldu. Bu sözler üzerinde salonda gülümsemeler yaşandı.
Torpil iddilarıyla ilgili gelen bir soruda programa damga vuran konular arasında yer aldı. Altınok'un "Aldığımız personelin birçoğunun torpili yoktur söyleyeyim" sözleri kısa süreliğine şaşkınlık yaratırken, araya Oğuzhan Uğur girdi.