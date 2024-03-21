Mal varlığı olay olmuştu! Turgut Altınok'un yanıtını duyunca verdiği tepki herkesi güldürdü... 'Torpil' açıklamasında ise Oğuzhan Uğur araya girdi: Öyle demeyelim de...

Daha önce açıkladığı mal varlığıyla gündem olan Altınok'a "Mal varlığı konusunda hiç nakit para veya bir araç falan göstermemişsiniz. Sadece taşınmazlarınızı söylemişsiniz. Bu 3-4 gün içerisinde hiç sattığınız veya bağışladığınız taşınmaz mal varlığınız oldu mu?" sorusu yöneltildi.