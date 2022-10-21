HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maltepe’de makas atan otomobilin araca çarpıp kaçtığı anlar kamerada

Maltepe’de makas atan otomobilin araca çarpıp kaçtığı anlar kamerada

20.10.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe’de D-100 karayolunda makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü, aniden şerit değiştirdiği esnada ticari araca çarptı, ardından hızla uzaklaştı.

Maltepe’de D-100 karayolunda makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü, aniden şerit değiştirdiği esnada ticari araca çarptı, ardından hızla uzaklaştı. O anlar araç içi kamerasına anbean yansıdı.
Olay geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Maltepe D-100 karayolunda yaşandı. İddiaya göre yol üzerinde makas atarak hızla ilerleyen otomobil, aynı yönde seyir halinde olan bir ticari araca çarparak akan trafikte tehlike saçtı. Araca çarptıktan sonra bir sapağa giren süratli otomobil bir süre sonra gözden kayboldu. Ticari aracın sahibi aracına çarpan otomobilin peşinden gitse de yetişmeyi başaramadı.

Maltepe’de makas atan otomobilin araca çarpıp kaçtığı anlar kamerada

Maltepe’de makas atan otomobilin araca çarpıp kaçtığı anlar kamerada

Maltepe’de makas atan otomobilin araca çarpıp kaçtığı anlar kamerada

Maltepe’de makas atan otomobilin araca çarpıp kaçtığı anlar kamerada

Maltepe’de makas atan otomobilin araca çarpıp kaçtığı anlar kamerada

Maltepe’de makas atan otomobilin araca çarpıp kaçtığı anlar kamerada

Maltepe’de makas atan otomobilin araca çarpıp kaçtığı anlar kamerada
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

Cesedi krokiyle bulundu! Annenin feryadı yürekleri dağladı

Cesedi krokiyle bulundu! Annenin feryadı yürekleri dağladı

Kılıçdaroğlu o soruya böyle yanıt verdi! 'Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız'

Kılıçdaroğlu o soruya böyle yanıt verdi! 'Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız'

İlginizi Çekebilir

Bir ölüme çaresi yok! Karaciğeri güçlendirir...

Bir ölüme çaresi yok! Karaciğeri güçlendirir...

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava değildi

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava değildi

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.