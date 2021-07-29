Manavgat nerede? Manavgat'taki yangın söndürüldü mü? İşte son durum

Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Antalya Manavgat'tan yangın felaketi haberi geldi. Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Evrenseki mahallelerinin kuzey kısımlarında yangın çıktı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklama yapıldı.

Manavgat'taki yangın söndü mü?

Yangın, Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, 12.00 sıralarında başladı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede etrafa saçıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale yapıldı. Yangın, tarım alanlarına, bölgedeki yerleşim yerlerine ve hayvanların barındığı yere sıçradı.

Bölge komple dumanla kaplandı. Yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "27 yıllık yöneticiyim böyle bir yangın görmedim." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olay tüm boyutlarıyla araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır." dedi.

Bakan Koca ise Twitter hesabı üzerinden şu sözleri sarf etti:"3’ü yanık, 2’si kırık, 57’siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde. Devlet Hastanemizin tahliyesi söz konusu değil. Hepimize büyük geçmiş olsun."