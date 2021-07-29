HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Manavgat nerede? Manavgat'taki yangın söndürüldü mü? İşte son durum

Manavgat nerede? Manavgat'taki yangın söndürüldü mü? İşte son durum

29.07.2021 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat'ta dehşet veren yangın meydana geldi. Yangın; Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Evrenseki mahallelerinin kuzey kısımlarında olmak üzere dört noktada başladı. Yangına ait basında yer alan görüntülerin ardından Manavgat'ta son durumun ne olduğu merak edildi. Aynı zamanda Manavgat'ın tam olarak nerede olduğu araştırılıyor.

Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Antalya Manavgat'tan yangın felaketi haberi geldi. Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Evrenseki mahallelerinin kuzey kısımlarında yangın çıktı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklama yapıldı.

Manavgat'taki yangın söndü mü?

Yangın, Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, 12.00 sıralarında başladı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede etrafa saçıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale yapıldı. Yangın, tarım alanlarına, bölgedeki yerleşim yerlerine ve hayvanların barındığı yere sıçradı.
Bölge komple dumanla kaplandı. Yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale ediliyor.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "27 yıllık yöneticiyim böyle bir yangın görmedim." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olay tüm boyutlarıyla araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır." dedi.
Bakan Koca ise Twitter hesabı üzerinden şu sözleri sarf etti:"3’ü yanık, 2’si kırık, 57’siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde. Devlet Hastanemizin tahliyesi söz konusu değil. Hepimize büyük geçmiş olsun."

MANAVGAT NEREDE?

MANAVGAT NEREDE?
Manavgat Antalya'dadır.2283 km²'lik yüzölçümüyle Antalya ilinin en büyük 2. ilçesi Manavgat'tır. Antalya ile Manavgat arası özel araçla yaklaşık olarak 1 saat 32 dakika sürer. Antalya ile Manavgat arası yaklaşık 77 kilometre mesafededir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Manavgat

En Çok Okunan Haberler

Korkutan açıklama gece yarısı Bakan Pakdemirli'den geldi

Korkutan açıklama gece yarısı Bakan Pakdemirli'den geldi

Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Kahreden görüntüler! "Böyle acı mı olur Allahım!"

Kahreden görüntüler! "Böyle acı mı olur Allahım!"

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan kısıtlama ve aşı açıklaması

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan kısıtlama ve aşı açıklaması

G.Saray Devler Ligi'ne veda etti

G.Saray Devler Ligi'ne veda etti

28 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

28 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkiye harekete geçti! Tam 295 kilometre

Türkiye harekete geçti! Tam 295 kilometre

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Katil zanlısı bakın kim çıktı

Katil zanlısı bakın kim çıktı

Beyoğlu'nda silahlı saldırı!

Beyoğlu'nda silahlı saldırı!

Arka bahçede yatan servet! Değeri 100 milyon dolar

Arka bahçede yatan servet! Değeri 100 milyon dolar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.