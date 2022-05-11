Manisa'da feci kaza! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Kamyondaki profiller otobüsün camından içeri girdi

Turgutlu'dan Manisa'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikaya giden işçileri taşıyan otobüs, Bağyurdu OSB kavşağı yakınında demir profil yüklü kamyona arkadan çarptı.

PROFİLLER OTOBÜSÜN CAMINDAN İÇERİ GİRDİ

Çarpmanın etkisiyle kamyonda bulunan profiller otobüsün camından içeri girdi. Çarpışmanın şiddetiyle otobüsün ön tarafı demir yığını haline dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ, 30 YARALI

Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 7'si ağır 30 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere götürüldü.



Otobüste sıkışan işçiler ise AKS ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Kazada otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü de ağır yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (AA/DHA)