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Manisa'da feci kaza! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Kamyondaki profiller otobüsün camından içeri girdi

11.05.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan otobüsle kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 7'si ağır 30 kişi yaralandı. Korkunç kazada çarpmanın etkisiyle kamyonda bulunan profiller otobüsün camından içeri girdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Turgutlu'dan Manisa'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikaya giden işçileri taşıyan otobüs, Bağyurdu OSB kavşağı yakınında demir profil yüklü kamyona arkadan çarptı.

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PROFİLLER OTOBÜSÜN CAMINDAN İÇERİ GİRDİ

Çarpmanın etkisiyle kamyonda bulunan profiller otobüsün camından içeri girdi. Çarpışmanın şiddetiyle otobüsün ön tarafı demir yığını haline dönüştü.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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1 ÖLÜ, 30 YARALI

Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 7'si ağır 30 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere götürüldü.
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Otobüste sıkışan işçiler ise AKS ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Kazada otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü de ağır yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (AA/DHA)

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İŞTE FECİ KAZADAN GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İşçi Manisa Turgutlu
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