Mardin’den gelen görüntüler tepki çekti! Hakimin otomobilini durdurup saldırdılar… İşte o anlar…

Yaşanan kovalamaca sonrasında Hakim H.Ü.’nün aracının birkaç kez yol üzerinde durdurulduğu, 47 plakalı araç sürücüsünün 34 plakalı aracın önüne geçtiği ve 34 plakalı aracın hareket etmesine engel olmak için araç ön kaputunun üzerine çıktığı, bu sırada 34 plakalı aracın hareket ettiği ve şahsın 34 plakalı aracın ön kaputu üzerinde kaldığı, aracın bir müddet bu şekilde trafikte yoluna devam ettiği, yaşanan bu olaya öfkelenen sürücü ve yakınlarının Hakim H.Ü.’nün aracında maddi hasara sebebiyet verdiği ve…