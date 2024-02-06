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Mardin’den gelen görüntüler tepki çekti! Hakimin otomobilini durdurup saldırdılar… İşte o anlar…

06.02.2024 07:45 | Son Güncelleme:
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Mardin’den gelen görüntüler infial yarattı. Hakim H.Ü. ile trafikte seyir halindeyken yol isteyen 3 şüpheli arasında tartışma çıktı. Otomobiline çarpan ve H.Ü.’yü kaputun üstüne çıkarak durdurmaya çalışan şüpheliler, serbest bırakıldı ancak o anlarda yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama gelirken Hakimler Ve Savcılar Derneği de bir kınama yayımladı.

Mardin’de yaşanan olay, 2 Şubat günü saat 23.05'te meydana geldi. Kızıltepe ilçesinde görevli hakim H.Ü., Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’nda kızını uçağa bindirip otomobiliyle geri döndüğü sırada, iddiaya göre arkasından süratli bir şekilde seyrederek uzun farlarını yakan otomobildeki biri kadın 3 kişi arasında ‘yol verme’ nedeniyle tartışma çıktı. Paniğe kapılan H.Ü., o anları kayıt altına aldı. Görüş alanı daralan hakim H.Ü.'nün kullandığı otomobil, şüphelilerin otomobiliyle çarpıştı.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
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Çarpmanın etkisiyle duran H.Ü.’nün otomobiline yaklaşan şüpheliler, küfürler ederek araca saldırdı. Aralarından biri, bu sırada kaputun üzerine çıktı. H.Ü., otomobilini bir süre bu şekilde hareket ettirdi. Uğradığı saldırıdan kurtulmak için polis kontrol noktasına kadar ilerleyen H.Ü., polislere kendisini tanıtarak yardım istedi.

Bu sırada şüpheliler, H.Ü.’ye saldırmaya çalışarak hakaret etmeye devam etti. H.Ü.'nün şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, tarafından yapılan yazılı açıklamada soruşturmanın normal seyrinde devam ettiğini belirterek, “Soruşturma dosyası incelendiğinde 02.02.2024 günü gece saat 23.40 sıralarında trafikte yol verme meselesinden başlayan sürtüşme sonrasında maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği, 47 plakalı araçtaki sürücünün kaza tespit tutanağı düzenlemek için hakim H.Ü.’nün yönetimindeki 34 plakalı aracını durdurmak istediği, gece yarısı olması nedeniyle endişeye kapılan hakimin ise olay yerinden uzaklaşmak istediği,

Yaşanan kovalamaca sonrasında Hakim H.Ü.’nün aracının birkaç kez yol üzerinde durdurulduğu, 47 plakalı araç sürücüsünün 34 plakalı aracın önüne geçtiği ve 34 plakalı aracın hareket etmesine engel olmak için araç ön kaputunun üzerine çıktığı, bu sırada 34 plakalı aracın hareket ettiği ve şahsın 34 plakalı aracın ön kaputu üzerinde kaldığı, aracın bir müddet bu şekilde trafikte yoluna devam ettiği, yaşanan bu olaya öfkelenen sürücü ve yakınlarının Hakim H.Ü.’nün aracında maddi hasara sebebiyet verdiği ve…

Hakim H.Ü.’ye karşı hakaret ve tehdit içeren sözler söyledikleri güvenlik kameraları ile sabittir. Şüpheli şahısların kimliklerinin tespiti, araç sürücüsünün ve yakınlarının hakim olarak görev yapan kişiyi öncesinde tanıyıp tanımadıkları, meselenin Hakimin görevinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit amacıyla şüpheli şahısların bir kısmı gözaltına alınmış, ifadeleri sonrasında olayın Hakimin göreviyle ilgili olmadığı, trafikte yaşanan sürtüşmeden meydana geldiği, hakimin kimliğinden habersiz oldukları tespit edilmiş, bu nedenle şüpheliler hakkında tutuklama tedbirine başvurulmamıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Mardin Otomobil hakim saldırı
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