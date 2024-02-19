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    4. Marketten bu ürünleri almadan önce bir kez daha düşünün! Zararlarını duyan çok şaşırıyor

    Marketten bu ürünleri almadan önce bir kez daha düşünün! Zararlarını duyan çok şaşırıyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    19.02.2024 08:30 | Son Güncelleme:
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    Market raflarında birçok ürün bulunur. Bazen alışveriş yaparken dikkatsiz davranabiliriz. Tüketicileri bilinçlendirmek ve sağlıklarını korumak amacıyla paylaşım yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Durman bir diyetisyen olarak marketten asla almadığı ürünleri paylaştı.

    Tükettiğimiz bazı ürünlerin sağlığımıza zarar verebileceğini bilmek son derece önemlidir. Marketlerde sıkça bulunan ancak zararlı olabilecek bazı ürünleri ve bu ürünlerin sağlığımıza olan etkilerini detaylı bir şekilde haberimizden ulaşabilirsiniz.

    HAZIR NOODLE

    HAZIR NOODLE

    Çokça katlı maddesi içerir. Besleyici değildir. İçeriğindeki monosodyum glutamat (MSG) oldukça zararlıdır.

    ET/ TAVUK BULYON

    ET/ TAVUK BULYON

    İçerdiği kimyasallardan dolayı birçok hastalığa sebep olan bulyonların bu kadar çok zararlı olmasının en büyük sebebi monosodyum glutamat içermesidir.

    TOST/ SANDVİÇ PEYNİRLERİ

    TOST/ SANDVİÇ PEYNİRLERİ

    Raflarda kalmış, imalat hatası peynirlerin veya artık peynirlerin eritilerek kimyasal tuzlarla yeniden üretilmesi ile elde edilir.

    SÜT TOZU

    SÜT TOZU

    İçeriğindeki glukoz şurubu ve palm yağı bölgesel yağlanmalara, iç organ yağlanmalarına ve selülit oluşumunu sebep olur.

    MARGARİN

    MARGARİN

    Doymuş katı yağ oranı yüksek olan çeşitli karışımlardan elde edilen margarin kalp hastalıklarına sebep olur.

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    Diyetisyen hazır çorba
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