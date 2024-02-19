Marketten bu ürünleri almadan önce bir kez daha düşünün! Zararlarını duyan çok şaşırıyor

Tükettiğimiz bazı ürünlerin sağlığımıza zarar verebileceğini bilmek son derece önemlidir. Marketlerde sıkça bulunan ancak zararlı olabilecek bazı ürünleri ve bu ürünlerin sağlığımıza olan etkilerini detaylı bir şekilde haberimizden ulaşabilirsiniz.
Çokça katlı maddesi içerir. Besleyici değildir. İçeriğindeki monosodyum glutamat (MSG) oldukça zararlıdır.
İçerdiği kimyasallardan dolayı birçok hastalığa sebep olan bulyonların bu kadar çok zararlı olmasının en büyük sebebi monosodyum glutamat içermesidir.
Raflarda kalmış, imalat hatası peynirlerin veya artık peynirlerin eritilerek kimyasal tuzlarla yeniden üretilmesi ile elde edilir.
İçeriğindeki glukoz şurubu ve palm yağı bölgesel yağlanmalara, iç organ yağlanmalarına ve selülit oluşumunu sebep olur.
Doymuş katı yağ oranı yüksek olan çeşitli karışımlardan elde edilen margarin kalp hastalıklarına sebep olur.