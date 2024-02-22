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Marmara'nın İstanbul kıyılarındaki denizanalarında aşırı artış! '5 metre derinliklerde devasa büyüklükte stoklar var'

22.02.2024 11:28 | Son Güncelleme:
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İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesindeki bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, denizanası popülasyonunun Marmara Denizi'ni kapsayacak şekilde özellikle İstanbul kıyıları ile körfezde yoğun şekilde arttığı tespit edildi. İÜ Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar "Denizanası artışı artık her mevsimde yaşanıyor. Küresel ısınmanın tetiklemesiyle son 20-30 yılda denizanaları aşırı artış gösterdi" dedi.

İÜ Su Bilimleri Fakültesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan "Marmara Denizi'nde Denizanası Artışları Sebep ve Sonuçları" başlıklı proje kapsamında "R/V Yunus-S" gemisiyle Marmara Denizi'nde araştırma yapıldı.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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DENİZANASI POPÜLASYONUNDA MARMARA DENİZİ'NİN İSTANBUL KIYILARINDA AŞIRI ARTIŞ

Dalgıçlar tarafından Marmara Denizi'nde su altı gözlemleri yapılarak, bazı örnekler alındı. Ayrıca farklı derinliklerden denizanası örnekleri alınıp incelendi.Üniversitenin Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, AA muhabirine, dünyada olduğu gibi Türkiye'nin denizlerinde de son yıllarda ciddi denizanası artışı yaşandığını söyledi.

Üniversitenin Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, AA muhabirine, dünyada olduğu gibi Türkiye'nin denizlerinde de son yıllarda ciddi denizanası artışı yaşandığını söyledi.

Denizanalarının ekosistemdeki olumsuz değişiklikleri faydalarına kullanılabilme kabiliyetleri bulunduğunu ve hayatta kalma konusunda başarılı olduklarını belirten Okyar, "Bunlar 500 milyon yıldır dünya üzerinde yaşamlarını sürdüren, sayılarını ve çeşitliliklerini arttıran canlılar." dedi.

Prof. Dr. Okyar, Marmara Denizi'nin farklı nedenlerden kaynaklı yoğun insan baskısı altında olduğunu, bunun denizanası artışına ortam hazırladığını ifade etti.

Denizanalarının kirli bölgelere tahammül gösteren canlılar olduğuna dikkati çeken Okyar, "Sıcaklık artışıyla bunların üreme kapasiteleri artıyor. Küresel ısınmaya bağlı olarak da tüm denizlerde bu sıcaklık artışları mevcut. Marmara Denizi'nde de kış ayı olmasına rağmen su sıcaklığı yaklaşık 20 derece olarak ölçüldü. Sıcaklıktaki bu artış denizanalarının üreme aktivitelerini tetiklemektedir. Son yıllarda tüm Marmara Denizi'ni kapsayacak şekilde ama başta İstanbul kıyıları olmak üzere, Marmara Denizi'nin kıyısal alanlarında ve körfezlerde yoğun denizanası artışı görüyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Denizi İstanbul denizanası
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