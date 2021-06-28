Marmaris'teki orman yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Güney Ege'nin gözde turizm merkezi Marmaris'in İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın 11 helikopter, onlarca arazöz ve yüzlerce orman işçisiyle itfaiye erinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

Ekiplerin bölgede gece boyunca sürdürdüğü soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından günün ağarmasıyla alevlerin neden olduğu tahribatın boyutu da gözler önüne serildi.