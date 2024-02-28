Maskara siparişi yüzünden hayatları alt üst oldu! 'Zor uyuyorum! Saçlarıma aklar düştü'

"DOLANDIRICILIK İŞİNİ PROFESYONEL ŞEKİLDE YAPIYORLAR"

İnternet ortamında sık sık piyasa araştırması yaptığını söyleyen Emin Kırdudu, "Bir gün internette kozmetik ürünleri satan firma bulduk ve siteye ulaştık. İstediğimiz ürünü de bulduk ve toplu sipariş için anlaşmak istedik. Kendisini müdür diye tanıtan biriyle telefonla görüştüm. Kendileri dolandırıcılık işini profesyonel şekilde yapıyorlar. Müdür olduğunu söyleyen kişiyle görüştüm. Ürünleri söyledim. Bu şekilde 800 maskara sipariş ettim. Onlar da Gebze'de antrepo olduğunu, parayı yatırdığım an oraya gidip ürünleri alabileceğimi söylediler. Ben de parayı ortağıma gönderdim çünkü şirketimiz Mehmet Keskin'e ait. Bu yüzden yasal şekilde ilerlemek istedik" dedi.