Maskara siparişi yüzünden hayatları alt üst oldu! 'Zor uyuyorum! Saçlarıma aklar düştü'

Yaklaşık 2 senedir internet üzerinden ortağı Mehmet Keskin ile kozmetik ürün satan Emin Kırdudu, geçtiğimiz günlerde bir firma ile iletişime geçti. Kırdudu, firmanın müdürü olduğunu öne süren şüpheliden ünlü bir markaya ait 800 maskara almak için anlaştı.
İddiaya göre, şüpheli Gebze'de antrepo olduğunu, Kırdudu'nun 120 bin TL'yi belirtilen banka hesabına gönderdikten sonra buradan ürünleri teslim alabileceğini söyledi. Parayı gönderen Emin Kırdudu'ya firma tarafından fatura da gönderildi.
Ürünleri teslim almak için Gebze'deki antrepoya giden Kırdudu, burada 4 saat bekledikten sonra adına ürün siparişi olmadığını öğrendi. 120 bin TL'den olan ortaklar, iddialara konu olan firma hakkında şikayetçi oldu.
İnternet ortamında sık sık piyasa araştırması yaptığını söyleyen Emin Kırdudu, "Bir gün internette kozmetik ürünleri satan firma bulduk ve siteye ulaştık. İstediğimiz ürünü de bulduk ve toplu sipariş için anlaşmak istedik. Kendisini müdür diye tanıtan biriyle telefonla görüştüm. Kendileri dolandırıcılık işini profesyonel şekilde yapıyorlar. Müdür olduğunu söyleyen kişiyle görüştüm. Ürünleri söyledim. Bu şekilde 800 maskara sipariş ettim. Onlar da Gebze'de antrepo olduğunu, parayı yatırdığım an oraya gidip ürünleri alabileceğimi söylediler. Ben de parayı ortağıma gönderdim çünkü şirketimiz Mehmet Keskin'e ait. Bu yüzden yasal şekilde ilerlemek istedik" dedi.
Emin Kırdudu, Gebze'deki antrepoya gittiğinde burada 4 saat beklediğini ifade ederek, "Beni sürekli 'Şu an yoğunluk var' diyerek ertelediler. Kendini bana müdür olarak tanıtan kişi tarafından oyalandım. 4 saatin ardından depodaki arkadaş bana herhangi bir sipariş oluşturulmadığını söyledi. Onlara ait bir depo değil. Büyük firmaların ortak çalıştığı bir depo. Ben orada dolandırıldığımı anladım" diye konuştu.
Firmanın çok sayıda kişiyi mağdur ettiğini de söyleyen Kırdudu, "Biz kişiye 'Nasıl güvenimizi kazanacaksınız?' diye sorduğumuzda 'Fatura kesiyoruz' dediler. Parayı gönderdikten sonra da fatura kesip, tarafımıza gönderdiler. 300'e yakın insanı bu şekilde dolandırmışlar. Ben diğer mağdurlara da ulaştım" şeklinde konuştu.