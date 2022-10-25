Mastürbasyonun faydalarını duyanlar şaşırıyor! Regl ağrısını bıçak gibi kesiyor

Mastürbasyon, genellikle orgazm noktasına kadar bireyin cinsel uyarılma ve zevk elde etmek için cinsel organını uyarmasına deniliyor. Hem kadın hem de erkeklerin sık sık yaptığı mastürbasyonun faydaları ve zararlı merak ediliyor. Yapılan araştırmalara göre mastürbasyonun birçok faydası bulunuyor. Mastürbasyon dayanılmaz regl ağrılarının da ilaç kullanmadan azalmasına yardımcı oluyor.

MASTÜRBASYONUN FAYDALARI

REGL AĞRILARINI AZALTIYOR Kadınlar adet dönemlerinde kasılma kaynaklı kramplar yaşayabiliyorlar. Ancak orgazm olmak cinsel organlardaki kan akışını artırdığı için krampları hafifletecek endorfin salgılar. Tıpkı egzersiz yaptığınızda daha az kramp yaşamanız gibi orgazm olmak da size daha sağlıklı bir adet dönemi sunacaktır. Rossello Tıp Enstitüsü'nden Dr. Mariano Rossello Gaya "Orgazm yaşanırken kanda oluşan tüm kimyasallar adet ağrıları sırasında ağrıkesici gibi davranıyor. Aynı zamanda kimyasallar genital bölgedeki baskıyı ve rahatsızlığı azaltıyor" diyor.

CİNSEL TATMİNİ YÜKSELTİYOR Mastürbasyon, insanın kendi başına yaptığı bir cinsel aktivite olduğu için pek çok olumlu etkisinin yanında kendini tanımak için de çok önemli. Bir insanı en iyi tanıyan kişi kendisidir. Mastürbasyon yaparken nelerden zevk aldığını, hazzını nelerin artırdığını da tanıma imkanı bulunduğu için partnerle bir cinsel ilişki yaşandığında tatmin de daha yüksek olabiliyor.

UYKU KALİTESİNİ ARTIRIYOR 2019'da yayımlanan bir araştırma sonucuna göre hem erkek hem de kadınlar orgazmdan sonra daha iyi uyuyorlar. Bu orgazm ister tek isterse de bir partnerle olsun uyku kalitesini artırdığı keşfedildi. Orgazm, aynı zamanda daha uykulu ve rahat hissetmenizi sağlayan prolaktin hormonunu da artırır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR Ayrıca Avustralya'nın Melbourne kentindeki Kanser Epidemiyoloji Merkezi haftada beş defadan fazla mastürbasyon yapan 20 ila 50 yaşındaki erkeklerin kanser olma riskinin azaldığını vurguluyor. Bazı çalışmalarsa mastürbasyonun kadınlarda kısırlığa yol açabilecek endometriyozisi ve idrar yolları hastalıklarını önlediğine işaret ediyor. Mastürbasyonun kadınlarda rahim ağzını açıp, mukus ve rahim ağzı sıvılarının salgılanmasıyla enfeksiyonları önlediği kaydediliyor.