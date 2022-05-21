Maymun çiçeği vakası dünyada kaç kişide görüldü? Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü? DSÖ açıkladı!

Maymun çiçeği virüsünün hangi ülkelerde görüldüğü günlerdir basında yer alan haberler sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vakaların görüldüğü ülkelerdeki vatandaşlar tedirgin. DSÖ'den hastalığa ilişkin açıklama yapıldı. Peki Maymun çiçeği vakası dünyada kaç kişide görüldü? Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü? DSÖ'den yapılan açıklama ve detaylar haberimizde...

MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI DÜNYADA KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre; dünyada teyitli 80 maymun çiçeği vakası var. 50 vaka ise inceleme altında.

Salgının sebebi ve kapsamı araştırılıyor. Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsünün şu an için 11 ülkede teyit edildiğini belirtti.

DSÖ, denetlemenin artmasına bağlı olarak daha fazla vaka görülebileceği konusunda da uyarıda bulundu.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TOPLAM VAKA SAYISI KAÇ? Dünya Sağlık Bakanlığı 11 ülkede teyit edilmiş 80 vaka olduğunu aktardı. Yapılan açıklamada "Virüs, bazı ülkelerdeki bazı hayvan popülasyonlarında endemiktir (bölgeye özgü bulaşıcı hastalık), yerel halk ve gezginler arasında ara sıra salgınlara yol açar” ifadelerine de yer verildi.