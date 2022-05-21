HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maymun çiçeği vakası dünyada kaç kişide görüldü? Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü? DSÖ açıkladı!

Maymun çiçeği vakası dünyada kaç kişide görüldü? Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü? DSÖ açıkladı!

21.05.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maymun çiçeği vakası dünyada kaç kişide görüldü? sorusunun yanıtı Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamanın ayrıntılarını merak eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bitmeden dünya şimdi de bu virüs nedeniyle diken üstünde. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) konuya ilişkin açıklama yapıldı. Peki Maymun çiçeği vakası dünyada kaç kişide görüldü? Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü? İşte DSÖ'den yapılan açıklama...

Maymun çiçeği virüsünün hangi ülkelerde görüldüğü günlerdir basında yer alan haberler sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vakaların görüldüğü ülkelerdeki vatandaşlar tedirgin. DSÖ'den hastalığa ilişkin açıklama yapıldı. Peki Maymun çiçeği vakası dünyada kaç kişide görüldü? Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü? DSÖ'den yapılan açıklama ve detaylar haberimizde...

MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI DÜNYADA KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre; dünyada teyitli 80 maymun çiçeği vakası var. 50 vaka ise inceleme altında.
Salgının sebebi ve kapsamı araştırılıyor. Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsünün şu an için 11 ülkede teyit edildiğini belirtti.
DSÖ, denetlemenin artmasına bağlı olarak daha fazla vaka görülebileceği konusunda da uyarıda bulundu.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TOPLAM VAKA SAYISI KAÇ?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TOPLAM VAKA SAYISI KAÇ?
Dünya Sağlık Bakanlığı 11 ülkede teyit edilmiş 80 vaka olduğunu aktardı. Yapılan açıklamada "Virüs, bazı ülkelerdeki bazı hayvan popülasyonlarında endemiktir (bölgeye özgü bulaşıcı hastalık), yerel halk ve gezginler arasında ara sıra salgınlara yol açar” ifadelerine de yer verildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR, NASIL BULAŞIR?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR, NASIL BULAŞIR?
Maymun Çiçeği virüsü ilk kez 1958 yılında Kopenhag'ta Devlet Serum Enstitüsü'nde tespit edilmiştir. Maymun çiçeği virüsüne Poxviridae ailesindeki Orthopoxvirus cinsinin bir üyesi olan maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) neden olur.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
WHO Dünya Sağlık Örgütü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!

Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi!

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi!

Selçuk Tepeli canlı yayında sinirlendi! Kalem fırlatıp, bardak kırdı

Selçuk Tepeli canlı yayında sinirlendi! Kalem fırlatıp, bardak kırdı

Türkiye bu olayı konuşuyor! 'Baldızım kumpas kurdu'

Türkiye bu olayı konuşuyor! 'Baldızım kumpas kurdu'

Polisi alarma geçiren olay! Balık tutarken buldu, kağıda sarıp minibüsle getirdi

Polisi alarma geçiren olay! Balık tutarken buldu, kağıda sarıp minibüsle getirdi

Anneden kahreden çığlık: Kocam çocuklarımı kesti

Anneden kahreden çığlık: Kocam çocuklarımı kesti

İlginizi Çekebilir

Metabolizmayı hızlandırır, libidoyu artırır, mantara karşı korur...

Metabolizmayı hızlandırır, libidoyu artırır, mantara karşı korur...

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.