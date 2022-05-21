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Maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır? Maymun Çiçeği hastalığı tedavisi var mı? Belirtileri nelerdir?

21.05.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maymun çiçeği virüsü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dünyada teyitli olarak 80 vakanın olduğu aktarılırken, 50 vakanın da inceleme altında olduğu ifade edildi. Peki Maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır? Maymun Çiçeği hastalığı tedavisi var mı? Belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

Maymun çiçeği virüsü, Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan son dakika açıklamasının ardından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vakaların 11 ülkede görüldüğü ve toplamda 80 vaka olduğu aktarıldı. 50 kişinin ise hasta olup olmadığı inceleniyor. Peki Maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır? Maymun Çiçeği hastalığı tedavisi var mı? Belirtileri nelerdir? Hastalığa ilişkin ayrıntılar haberimizde...

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Maymun Çiçeği virüsü ilk kez 1958 yılında Kopenhag'ta Devlet Serum Enstitüsü'nde tespit edilmiştir. Maymun çiçeği virüsüne Poxviridae ailesindeki Orthopoxvirus cinsinin bir üyesi olan maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) neden olur.
Monkeypox, öncelikle Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında ortaya çıkan ve zaman zaman diğer bölgelere ihraç edilen viral bir zoonotik hastalıktır.
Maymun çiçeği virüsünün Orta Afrika ve Batı Afrika olmak üzere iki farklı genetik grubu vardır. İnsanlarda görülen Orta Afrika maymun çiçeği virüsü, Batı Afrika virüsüne göre daha şiddetlidir ve daha yüksek ölüm oranına sahiptir.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?
Monkeypox virüsü insanlara çoğunlukla kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan bulaşır, ancak insandan insana bulaşma da gerçekleşebilir.
Monkeypox virüsü bir kişiden diğerine lezyonlar , vücut sıvıları, solunum damlacıkları ve yatak örtüsü gibi kontamine materyallerle temas yoluyla bulaşır. Yetersiz pişmiş et ve enfekte hayvanların diğer hayvansal ürünlerini yemek olası bir risk faktörüdür. Anneden fetüse plasenta yoluyla da bulaşabilir.
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Anahtar Kelimeler:
WHO Dünya Sağlık Örgütü
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