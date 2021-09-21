MEB ile 2021 İOKBS sonuçları sorgulama ekranı! MEB İOKBS sonuçları açıklandı mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle 5 Eylül tarihinde düzenlenen İOKBS sınavının sonuçları merak ediliyor. Binlerce öğrencinin katıldığı bursluluk sınavı sonrası bursluluk sonuçları araştırılıyor. Peki MEB İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB İLE 2021 İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA...

İOKBS sınavının sonuçları merak ediliyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılım gösterdiği İOKBS sınavı MEB tarafından belirtilen tarihte gerçekleşti.

Sınava katılmış olan öğrenciler bursluluk sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemeye koyuldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan bursluluk sınavı sonuçları için beklenen tarih belli oldu.

28 EYLÜL'DE İLAN EDİLECEK İlgiyle takip edilen bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.