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MEB ile 2021 İOKBS sonuçları sorgulama ekranı! MEB İOKBS sonuçları açıklandı mı?

21.09.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Nisan’da gerçekleşmesi planlanan fakat koronavirüs salgını sebebiyle 5 Eylül tarihinde gerçekleşen İOKBS sınavı tamamlanmış durumda. Sınavın tamamlanması sonrası bursluluk sonuçları merak ediliyor. Peki MEB İOKBS sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır? İşte MEB ile 2021 İOKBS sonuçları sorgulama ekranı...

Koronavirüs salgını sebebiyle 5 Eylül tarihinde düzenlenen İOKBS sınavının sonuçları merak ediliyor. Binlerce öğrencinin katıldığı bursluluk sınavı sonrası bursluluk sonuçları araştırılıyor. Peki MEB İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB İLE 2021 İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA...

İOKBS sınavının sonuçları merak ediliyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılım gösterdiği İOKBS sınavı MEB tarafından belirtilen tarihte gerçekleşti.
Sınava katılmış olan öğrenciler bursluluk sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemeye koyuldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan bursluluk sınavı sonuçları için beklenen tarih belli oldu.

28 EYLÜL'DE İLAN EDİLECEK

28 EYLÜL'DE İLAN EDİLECEK
İlgiyle takip edilen bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi durumunda "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alacak ve mühür, imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine ya da öğrenciye imza karşılığı verebilecek.
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Anahtar Kelimeler:
sınav Milli Eğitim Bakanlığı
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