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  4. Mega kentten kaçtı, bambaşka bir hayata başladı! Şimdi yurt dışına ürün ihraç etmeye hazırlanıyor

Mega kentten kaçtı, bambaşka bir hayata başladı! Şimdi yurt dışına ürün ihraç etmeye hazırlanıyor

11.10.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'dan Balıkesir'e göç eden ve 1 dönümlük arazide süper meyve olarak bilinen aronaya yetiştirmeye başlayan 48 yaşındaki Gönül Saral Durmuş, çevre il ve ilçelerden gelen siparişleri karşılıyor. Ürünü ihraç etmeyi de düşünen kadın girişimci, şimdilerde üretimini artırmayı hedefliyor.

Daha önce İstanbul'da ikamet eden Gönül Saral Durmuş, büyük şehrin kalabalığından sıkılarak 2017 yılında eşi Selim Durmuş (53), kızları Armin (9) ve Nihal (7) ile Gönen ilçesinin kırsal Buğdaylı Mahallesi'ne yerleşti.

Tarımla, toprakla uğraşmak için arayışa giren Durmuş, sağlıklı beslenmede tercih edilen meyvelerden aronya ile ilgili araştırmalar yaptı.

Antioksidan açısından zengin, mor üzümsü çalı meyvesi olan aronya yetiştirmek için bir dönüm tarla kiralayan Durmuş, çevre il ve ilçelerden gelen siparişleri karşılıyor. Kadın girişimci, ürünü ihraç etmeyi de hedefliyor.

ÜRETİM ALANINI 20 DÖNÜME ÇIKARMAK İSTİYOR

Gönül Saral Durmuş, AA muhabirine, aronyanın sağlıklı beslenmek için tüketilen besinlerden olduğunu söyledi.
Durmuş, kızının altın künyesini satarak fidan alıp bu işe girdiğini anlattı.
Aronya üretimiyle ilgili bilgi veren Durmuş, "Üretimimiz tamamen organik. Tarlada çıkan otlara bile ilaç atmıyoruz, elimizle koparıyoruz. Şu an 1 dönümlük alana ektim, daha ilk senem. Normalde meyve vermemesi gerekiyordu ama meyvelerim çok güzel yetişti. İlk yılımda çok güzel ürün aldım. Önümüzdeki yıl Allah nasip ederse bunun daha fazlasını alacağım" ifadelerini kullandı.
Doğal solucan gübresi kullandığını dile getiren Durmuş, bireysel olarak gelen siparişlerin yanı sıra bazı firmaların da kurutup yurt dışına satmak için aronya aldığını dile getirdi.
Durmuş, "Hedefim, yerimi daha da çok büyütüp yurt dışına ihraç etmek. Nasip olursa 20 dönümlük bir araziye de ekmeyi planlıyorum" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir İstanbul
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