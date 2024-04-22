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    4. Meğer yanlış biliniyormuş! Beyaz sirkeyle asla temizlememeniz gereken 7 yer

    Meğer yanlış biliniyormuş! Beyaz sirkeyle asla temizlememeniz gereken 7 yer

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    22.04.2024 10:54
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    Ev temizliğinde kullanılan ürünlerden biri olan beyaz sirke hakkında doğru sanılan yanlış temizlik yöntemleri ortaya çıktı. Bir temizlik uzmanı, beyaz sirkenin çok sayıda alanda temizlik yapılabileceğini, ancak bazılarının bu asidik sıvıyla daha da kötüleşebileceği konusunda uyardı.

    Beyaz sirke, küf ve kirecin giderilmesinden sert havluların yumuşatılmasına kadar çoğu durumda muhtemelen bir numaralı doğal temizlik çözümüdür. Beyaz sirkenin asidik yapısı nedeniyle evinizin bazı alanlarında kullanılması sonucu beklemeyeceğiniz ciddi hasarlara neden olabilir. Express.co'ya konuşan temizlik uzmanı Baqir Khan, beyaz sirkenin "asla kullanılmaması" gereken yedi bölgeyi paylaştı. Baqir Khan, "Beyaz sirke birçok yüzey için çok yönlü ve etkili bir temizlik maddesi olsa da, zarar vermemek için temizlemekten kaçınmanız gereken bazı nesneler de var." dedi.

    Vitrin

    1) HALI LEKELERİ

    1) HALI LEKELERİ

    Halı lekeleri sık karşılaşılan bir durum olabilir ancak doğal yollarla çözülebilir. Bu beyaz sirkeyle değil. Baqir, beyaz sirkenin halılarda belirli lekeler bırakabileceği veya rengi etkileyebileceği konusunda uyardı.

    Kabartma tozu, suyla birleştiğinde halıların temizlenmesine yardımcı olabilecek harika bir doğal temizlik maddesidir. Bir ölçek kabartma tozunu üç ölçek suyla karıştırın ve temizlemeden önce kuruyana kadar lekenin üzerinde bekletin. Profesyonel temizlikçi, ev halkının doğal yol yerine halı temizleyici kullanmasını veya leke çıkarma için üreticinin tavsiyelerine uymasını öneriyor.

    2) BOYALI YÜZEYLER

    2) BOYALI YÜZEYLER
    Beyaz sirke, halıların rengini sildiği gibi, duvarlardan da boyayı sıyırabilir. Baqir, hafif sabunlu su solüsyonu veya boyalı yüzeylere uygun bir temizleyiciyle temizlemeyi deneyin, diye önerdi.

    3) SİLİKON SIZDIRMAZ MALZEMELER

    3) SİLİKON SIZDIRMAZ MALZEMELER

    Başka yerlerde özellikle banyolardaki silikon dolgu için temizleme solüsyonu olarak beyaz sirke ve çamaşır suyu önerildiğini görebilirsiniz. Ancak bu ürünler bir dereceye kadar işe yarasa da dolguya zarar verme potansiyeline sahiptir. Uzman şunları söyledi: “Sirke zamanla silikonun yapısını bozabilir ve ona zarar verebilir. Bunun yerine silikon dolguyu temizlemek için yumuşak sabunlu su solüsyonu kullanın."

    4) DERZ ARALARI

    4) DERZ ARALARI

    Silikon sızdırmazlık malzemelerine benzer şekilde, byeaz sirke harcın zarar görmesine neden olarak bozulmasına neden olabilir. Bunun yerine Baqir, alanın kabartma tozu ve su karışımıyla veya bir derz temizleyici kullanarak temizlenmesini öneriyor.

    5) PLASTİK KAPLAR

    5) PLASTİK KAPLAR
    Beyaz sirke, plastik kapların içinde saklanan yiyeceklerin tadını etkileyebilir. Temizlik uzmanı şu uyarıda bulundu: "Sirkenin güçlü kokusu plastikte kalabilir ve kaplarda saklanan yiyeceklerin tadını etkileyebilir." Alternatif olarak, bunları kabartma tozu ve su karışımı veya yumuşak bir bulaşık sabunu ile yıkamayı denemeniz önerilir.
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    Anahtar Kelimeler:
    beyaz sirke
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