Meğer yanlış biliniyormuş! Beyaz sirkeyle asla temizlememeniz gereken 7 yer

Beyaz sirke, küf ve kirecin giderilmesinden sert havluların yumuşatılmasına kadar çoğu durumda muhtemelen bir numaralı doğal temizlik çözümüdür. Beyaz sirkenin asidik yapısı nedeniyle evinizin bazı alanlarında kullanılması sonucu beklemeyeceğiniz ciddi hasarlara neden olabilir. Express.co'ya konuşan temizlik uzmanı Baqir Khan, beyaz sirkenin "asla kullanılmaması" gereken yedi bölgeyi paylaştı. Baqir Khan, "Beyaz sirke birçok yüzey için çok yönlü ve etkili bir temizlik maddesi olsa da, zarar vermemek için temizlemekten kaçınmanız gereken bazı nesneler de var." dedi.



