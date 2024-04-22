Meğer yanlış biliniyormuş! Beyaz sirkeyle asla temizlememeniz gereken 7 yer

Beyaz sirke, küf ve kirecin giderilmesinden sert havluların yumuşatılmasına kadar çoğu durumda muhtemelen bir numaralı doğal temizlik çözümüdür. Beyaz sirkenin asidik yapısı nedeniyle evinizin bazı alanlarında kullanılması sonucu beklemeyeceğiniz ciddi hasarlara neden olabilir. Express.co'ya konuşan temizlik uzmanı Baqir Khan, beyaz sirkenin "asla kullanılmaması" gereken yedi bölgeyi paylaştı. Baqir Khan, "Beyaz sirke birçok yüzey için çok yönlü ve etkili bir temizlik maddesi olsa da, zarar vermemek için temizlemekten kaçınmanız gereken bazı nesneler de var." dedi.
Halı lekeleri sık karşılaşılan bir durum olabilir ancak doğal yollarla çözülebilir. Bu beyaz sirkeyle değil. Baqir, beyaz sirkenin halılarda belirli lekeler bırakabileceği veya rengi etkileyebileceği konusunda uyardı.
Kabartma tozu, suyla birleştiğinde halıların temizlenmesine yardımcı olabilecek harika bir doğal temizlik maddesidir. Bir ölçek kabartma tozunu üç ölçek suyla karıştırın ve temizlemeden önce kuruyana kadar lekenin üzerinde bekletin. Profesyonel temizlikçi, ev halkının doğal yol yerine halı temizleyici kullanmasını veya leke çıkarma için üreticinin tavsiyelerine uymasını öneriyor.
Başka yerlerde özellikle banyolardaki silikon dolgu için temizleme solüsyonu olarak beyaz sirke ve çamaşır suyu önerildiğini görebilirsiniz. Ancak bu ürünler bir dereceye kadar işe yarasa da dolguya zarar verme potansiyeline sahiptir. Uzman şunları söyledi: “Sirke zamanla silikonun yapısını bozabilir ve ona zarar verebilir. Bunun yerine silikon dolguyu temizlemek için yumuşak sabunlu su solüsyonu kullanın."
Silikon sızdırmazlık malzemelerine benzer şekilde, byeaz sirke harcın zarar görmesine neden olarak bozulmasına neden olabilir. Bunun yerine Baqir, alanın kabartma tozu ve su karışımıyla veya bir derz temizleyici kullanarak temizlenmesini öneriyor.