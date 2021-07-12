Mehmet Ali Birand neden öldü? Mehmet Ali Birand ne zaman öldü?

"Mehmet Ali Birand neden öldü?" ve "Mehmet Ali Birand ne zaman öldü?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Mehmet Ali Birand Türk gazeteci, köşe yazarı, yazar ve sunucudur. Amerikan Hastanesi'nde hayata gözlerini yummuştur. İşte ayrıntılar...

Mehmet Ali Birand neden öldü?

Pankreas kanserine yakalanan ünlü gazeteci Mehmet Ali Birand bir süre yaşam mücadelesi vermiş, birçok operasyon geçirmiş ve kemoterapi görmüştü. Birand, tedavisinin bir parçası olan safra kesesindeki stentlerin değiştirilmesi için İstanbul Amerikan Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan ameliyat sonrasında 17 Ocak 2013'te yoğun bakıma kaldırıldı ve burada hayatını kaybetti.

Mehmet Ali Birand'ın hayatını kaybettiği haberi sabaha yakın sosyal medya üzerinden duyuldu. Ancak Birand'ın ölüm haber ailesi tarafından yalanlanmıştır. Birand'ın ailesi, Birand'ın yoğun bakımda olduğunu söylemiştir. Birand'ın oğlu Umur Birand19.00'a doğru yaptığı basın açıklaması ile Birand'ın 18.29 sıralarında hayatını kaybettiğini bildirmiştir.

19 Ocak 2013'te Birand'ın cenazesi Doğan TV Center'da yapılan tören sonrası Teşvikiye Camisi'ne götürülmüştür. Burada yapılan cenaze töreninden sonra Birand'ın cenazesi, Anadolu Hisarı'ndaki aile kabristanında toprağa verilmiştir.

MEHMET ALİ BİRAND KİMDİR? 9 Aralık 1941 Beyoğlu, İstanbul doğumlu Mehmet Ali Birand gazetecidir. 17 Ocak 2013'te Amerikan Hastanesi'nde hayata gözlerini yummuştur. Birand köşe yazarı, televizyon yapımcısı, yazar ve Türk gazetecidir. Gazetecilik mesleğine 1964 yılının Temmuz ayında Abdi İpekçi'nin aracılığıyla adım atmıştır.