HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Mehmet Ali Birand neden öldü? Mehmet Ali Birand ne zaman öldü?

Mehmet Ali Birand neden öldü? Mehmet Ali Birand ne zaman öldü?

12.07.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü gazeteci Mehmet Ali Birand'ın neden öldüğü araştırılmaya başlandı. "Mehmet Ali Birand neden öldü?" , "Mehmet Ali Birand ne zaman öldü?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. Mehmet Ali Birand son nefesini, hayata gözlerini açtığı İstanbul'da vermiştir. İşte ayrıntılar...

"Mehmet Ali Birand neden öldü?" ve "Mehmet Ali Birand ne zaman öldü?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Mehmet Ali Birand Türk gazeteci, köşe yazarı, yazar ve sunucudur. Amerikan Hastanesi'nde hayata gözlerini yummuştur. İşte ayrıntılar...

Mehmet Ali Birand neden öldü?

Pankreas kanserine yakalanan ünlü gazeteci Mehmet Ali Birand bir süre yaşam mücadelesi vermiş, birçok operasyon geçirmiş ve kemoterapi görmüştü. Birand, tedavisinin bir parçası olan safra kesesindeki stentlerin değiştirilmesi için İstanbul Amerikan Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan ameliyat sonrasında 17 Ocak 2013'te yoğun bakıma kaldırıldı ve burada hayatını kaybetti.
Mehmet Ali Birand'ın hayatını kaybettiği haberi sabaha yakın sosyal medya üzerinden duyuldu. Ancak Birand'ın ölüm haber ailesi tarafından yalanlanmıştır. Birand'ın ailesi, Birand'ın yoğun bakımda olduğunu söylemiştir. Birand'ın oğlu Umur Birand19.00'a doğru yaptığı basın açıklaması ile Birand'ın 18.29 sıralarında hayatını kaybettiğini bildirmiştir.
19 Ocak 2013'te Birand'ın cenazesi Doğan TV Center'da yapılan tören sonrası Teşvikiye Camisi'ne götürülmüştür. Burada yapılan cenaze töreninden sonra Birand'ın cenazesi, Anadolu Hisarı'ndaki aile kabristanında toprağa verilmiştir.

MEHMET ALİ BİRAND KİMDİR?

MEHMET ALİ BİRAND KİMDİR?
9 Aralık 1941 Beyoğlu, İstanbul doğumlu Mehmet Ali Birand gazetecidir. 17 Ocak 2013'te Amerikan Hastanesi'nde hayata gözlerini yummuştur. Birand köşe yazarı, televizyon yapımcısı, yazar ve Türk gazetecidir. Gazetecilik mesleğine 1964 yılının Temmuz ayında Abdi İpekçi'nin aracılığıyla adım atmıştır.
O dönemlerde Brüksel'e yerleşen Birand 20 sene Brüksel'de yaşadı. 1985'te TRT 1'de 32. Gün adlı bir aylık haber programı yapmaya başladı. Programın başarılı olmasının ardından Birand'ın şöhreti arttı. 1991'de Türkiye'ye gelen Birand gazeteciliğe farklı yayın organlarında devam etmiştir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

En Çok Okunan Haberler

Göğüsleri tamamen açıktı! Herkes ona baktı

Göğüsleri tamamen açıktı! Herkes ona baktı

Osmanlı arşivinin kayıp belgeleri sahafta ele geçirildi: Çöpten buldum, 25 yıldır bende

Osmanlı arşivinin kayıp belgeleri sahafta ele geçirildi: Çöpten buldum, 25 yıldır bende

Kilise duvarı üzerinde tepki çeken görüntüler!

Kilise duvarı üzerinde tepki çeken görüntüler!

Hava durumu ile ilgili kritik uyarı: Mecbur değilseniz dışarı çıkmayın

Hava durumu ile ilgili kritik uyarı: Mecbur değilseniz dışarı çıkmayın

Euro 2020 finali için sert tepki

Euro 2020 finali için sert tepki

Liderliğini Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne operasyon!

Liderliğini Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne operasyon!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Horozun 2 aydır yaptığı şey şaşkına çevirdi: Ne gördüm ne duydum

Horozun 2 aydır yaptığı şey şaşkına çevirdi: Ne gördüm ne duydum

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.