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Memur ve emekli zammı ne kadar olacak 2022? Emekli zammı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

08.06.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emekli maaş zammı çok yakında belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 'Haziran ayı enflasyon oranı' açıklandığında emekli ve memurlar için yapılacak zam oranı da netlik kazanacak. Peki Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Emekli zammı ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte detaylar...

Memur ve emekli maaş zammı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Haziran ayında yapılacak olan açıklama ile netlik kazanacak. Emekli memurların ve memurlar ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin 6 aylık maaş zammı tespit edilecek. Peki Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK 2022?

Mayıs ayı enflasyon rakamları geçtiğimiz hafta açıklandı. Böylelikle milyonlarca memur ve emekli için de Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı büyük oranda netleşmiş oldu.
Yıllık enflasyonun yüzde 73,50 olduğu ifade edildi. Bu kapsamda SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranının yüzde 40’ın üzerinde oldu.
Haziran ayındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netlik kazanacak.

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alacak. Memur maaşları ise yılın ilk ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar artacak.
Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklamasının ardından emekli ve memur Temmuz zammı büyük oranda netleşmiş oldu.
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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