Merkür Retrosu hangi burçları etkiler? Karar alma süreçlerinize dikkat edin!

Merkür Retrosu'nun başlamasıyla birlikte, birçok kişinin yine hayatı, gündemi ve yaşantısı etkilenecek. Astrolojik olaylar arasında en yakından takip edilen Merkür Retrosu süresince, kişilerin karar alma mekanızmalarına dikkat etmesi ve maddiyat konularına dikkat etmeleri gerekiyor. İşte Merkür Retrosu'nun olumsuz etkilerini alt edebileceğiniz öneriler.

MERKÜR RETROSU HANGİ BURÇLARI ETKİLER?

AKREP BURCU Akrep retro 8. evinizi etkiliyor. Gizli kalmış konular, mal paylaşımı, başkalarından gelen paralarla ilgili konularda bazı engeller olabilir. Eşiniz ve aile büyükleriyle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir.

ASLAN BURCU Aslanlar siz bu retroyu 11. evinizde yaşayacaksınız. Arkadaşlarınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Eski tanıdıklarla karşılaşabilirsiniz. Ancak dilinize dikkat edin. Bazı iletişim kazaları olabilir. Arkadaş çevrenizde yanlış anlaşılabilirsiniz.

BALIK BURCU Sevgili Balıklar, bu retro sizin 4. evinizde gerçekleşecek. Ailevi konular Haziran boyunca gündeminizi meşgul edecek. Onlarla daha sık vakit geçirebilirsiniz.

BAŞAK BURCU Başaklar, bu retro kariyer evinizi temsil eden 10. evde olacak. İşle alakalı konular gündemde. Bazı bitişler için karar aşamasında olabilirsiniz. Ancak yeni bir iş başlangıcını retro sonrasına bırakmanızı tavsiye ediyorum. Çıkacak olan aksaklıklara karşı sabırlı olmanız gerekiyor.