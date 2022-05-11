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Merkür Retrosu hangi burçları etkiler? Karar alma süreçlerinize dikkat edin!

11.05.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkür Retrosu, astrolojik olaylarla yakından ilgilenen ve burçlara inanan birçok kişinin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. 10 Mayıs Merkür Retrosu'nun başlamasıyla birlikte, 'Merkür Retrosu hangi burçları etkiler?' sorusu merak ediliyor. Bu dönemlerde retroların burçlara pek çok etkisi bulunuyor ve bu da karar alma süreçlerini etkiliyor. İşte Merkür Retrosu'nun olumsuz etkilerini alt edebileceğiniz öneriler.

Merkür Retrosu'nun başlamasıyla birlikte, birçok kişinin yine hayatı, gündemi ve yaşantısı etkilenecek. Astrolojik olaylar arasında en yakından takip edilen Merkür Retrosu süresince, kişilerin karar alma mekanızmalarına dikkat etmesi ve maddiyat konularına dikkat etmeleri gerekiyor. İşte Merkür Retrosu'nun olumsuz etkilerini alt edebileceğiniz öneriler.

MERKÜR RETROSU HANGİ BURÇLARI ETKİLER?

AKREP BURCU

AKREP BURCU
Akrep retro 8. evinizi etkiliyor. Gizli kalmış konular, mal paylaşımı, başkalarından gelen paralarla ilgili konularda bazı engeller olabilir. Eşiniz ve aile büyükleriyle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir.

ASLAN BURCU

ASLAN BURCU
Aslanlar siz bu retroyu 11. evinizde yaşayacaksınız. Arkadaşlarınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Eski tanıdıklarla karşılaşabilirsiniz. Ancak dilinize dikkat edin. Bazı iletişim kazaları olabilir. Arkadaş çevrenizde yanlış anlaşılabilirsiniz.

BALIK BURCU

BALIK BURCU
Sevgili Balıklar, bu retro sizin 4. evinizde gerçekleşecek. Ailevi konular Haziran boyunca gündeminizi meşgul edecek. Onlarla daha sık vakit geçirebilirsiniz.

BAŞAK BURCU

BAŞAK BURCU
Başaklar, bu retro kariyer evinizi temsil eden 10. evde olacak. İşle alakalı konular gündemde. Bazı bitişler için karar aşamasında olabilirsiniz. Ancak yeni bir iş başlangıcını retro sonrasına bırakmanızı tavsiye ediyorum. Çıkacak olan aksaklıklara karşı sabırlı olmanız gerekiyor.

BOĞA BURCU

BOĞA BURCU
Boğalar, bu retro sizin 2. evinizde gerçekleşecek. Maddi konular gündeminize gelebilir. Bazı alacaklarınız varsa bu dönem tahsil etmeniz mümkün gibi görünüyor. Ancak yeni bir başlangıç yapmak için uygun bir zaman dilimi değil.
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