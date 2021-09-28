Merkür retrosu nedir, ne zaman başlayacak? Merkür retrosu kaç gün sürecek 2021?

Merkür Retrosunun bugünden itibaren başlamasıyla birlikte astroloji meraklıları konuya ilişkin detayları merak etmeye başladı. Merkür Retrosu sürecinde eksikliklerin tamamlanması gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca söz konusu süreçte yeni diyaloglar, anlaşmalar, hemen sonuca gidemeyen kararlar verilebilir. İşte detaylar...

MERKÜR RETROSU KAÇ GÜN SÜRECEK?

Merkür Retro hareketine başlıyor. Merkür Retrosu 19 Ekim 2021'e kadar sürecek. Bu süreçte iletişim problemleri, yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir. Merkür Retrosu ile beraber gizlide kalmış konular duymadığımız konular gün yüzüne çıkabilir. Ayrıca uzun zamandır görmediğiniz insanlarla Merkür Retrosu süresince yani 19 Ekim'e kadar karşılaşabilirsiniz.

İletişim gezegeni Merkür ayın 27’sinde Terazi’de geri dönüyor. İlerleyen günlerde ve haftalarda anlaşmalar değişebilir, hemen sonuca varılmayan kararlar içerisinde olunabilir. Şu sıralar yenilik yapmayı bir kenara bırakmalı ve eksikleri görmeye çalışmalısınız. Haftanın ikinci yarısında Merkür ile Plüton karesi hem daha derin bir iletişime ve düşüncelere hem de düşüncelerimiz üzerinde baskı kuran koşullara işaret edebilir. Açık iletişim kurmak konusunda zorlanabilir, olumsuz düşüncelere de kapılabilirsiniz. 30’u civarında uzun bir süredir devam eden işleri, sorumlulukları tamamlamak veya yeni bir aşamaya getirmek daha mantıklı olacak.

RETRO NE DEMEK? Retro kelimesi Latince'de ''geriye doğru'' anlamındadır. Yani; ''Geçmişe yönelik, geçmişe ait, geçmişi de kapsayan'' anlamlarına gelir.

AY TAKVİMİ 26 Eylül Pazar: Hareket ve iletişim açısından güzel fırsatların olduğu bir gün. Bu günü iyi değerlendirmeye özen gösterilmeli. 27 Eylül Pazartesi: Düşüncelerimizi yaymak için uygun koşulların bulunduğu bir gün. Olaylara daha yukarıdan bakabiliriz. 28 Eylül Salı Bugün koşullarda tutarlılık göremeyebilirsiniz. Akşam saatlerinde daha iyi odaklanabilirsiniz.