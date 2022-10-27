Mersin’de minik öğrenciler zeytin hasadı yaptı

Mersin’in Mut ilçesinde anaokulu öğrencileri zeytin hasadı yaptı.

İlçede faaliyet gösteren özel bir anaokulunun öğrencileri, öğretmen eşliğinde Meydan Mahallesinde zeytin hasat etkinliğine katıldı.

‘Zeytin hasadım kendi ellerimden’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, minik öğrenciler, zeytin toplayarak üretim ve hasat sürecine dahil olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Etkinlikle konuşan okulun kurucusu Akın Çelik, “Ülkemizin en kaliteli zeytinlerinin yetiştiği memleketimizde farkındalık oluşturmak ve tanıtımında küçük de olsa bir payımız olması için böyle bir etkinlik yaptık. Ayrıca öğrencilerimiz kendi mahsulleri toplayıp ardından oluşum sürecini takip edecek ve kendi yaptıkları zeytinleri afiyetle yiyeceklerdir” dedi.

Zeytin hasat etkinliğine Mut ilçe Kaymakamı Batuhan Bingöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Oğuz ve Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Sezer katıldı.