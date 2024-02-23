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  4. Metruk yapıdan gelen ses sonrası komşular seferber oldu! Görenler inanamadı...

Metruk yapıdan gelen ses sonrası komşular seferber oldu! Görenler inanamadı...

23.02.2024 23:30
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde metruk yapıdan ses geldiğini duyan komşular seferber oldu. Sesin nerden geldiğini duyanlar gözlerine inanamadı. İşte detaylar..

Olay, öğlen saatlerinde Sur ilçesinde meydana geldi. Metruk yapıdan bebek sesi geldiğini duyan komşu evdekiler, bir süre sesin geldiği yapıda ve bahçede arama yaptı.Yapılan aramada yapının merdiveni ile duvar arasında poşet içerisinde beze sarılı yeni doğmuş bebek bulundu.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Komşulardan biri bebeği kucaklayarak ihbarla bölgeye çağrılan Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerine teslim etti.

TEDAVİ ALTINA ALINDI!

TEDAVİ ALTINA ALINDI!

Bebek hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarından bebeği bırakanın anne M.C, (26) olduğunu tespit etti ve kısa zamanda yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bebeğin bulunma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır metruk bina
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