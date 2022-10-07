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  4. MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI EN YENİ VE RESİMLİ 2022: En güzel, anlamlı, kısa, dualı, hadisli Mevlid Kandili mesajları ve sözleri

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI EN YENİ VE RESİMLİ 2022: En güzel, anlamlı, kısa, dualı, hadisli Mevlid Kandili mesajları ve sözleri

07.10.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri, 7 Ekim 2022 Cuma günü İslam dinine mensup kişiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bilindiği üzere bu gece Rebîü’l-evvel ayının on ikinci gecesi. Alemlere rahmet Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’in dünyayı teşriflerinin yıl dönümü. Mevlid Kandili'nin geldiğini haber vermek isteyen vatandaşlar Mevlid Kandili mesajları ve sözlerini paylaşıyor. İşte en güzel, anlamlı, kısa, dualı, hadisli Mevlid Kandili mesajları...

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri için vatandaşlararama motorlarında araştırma yapıyor. Yılın son kandili olan Mevlid Kandili'nin geldiğini yakınlarına ve sevdiklerine anımsatmak isteyen kişiler kandil mesajlarına yoğun ilgi gösteriyor ve mesajlaşma uygulamaları ile Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunuyorlar. İşte en güzel, anlamlı, kısa, dualı, hadisli Mevlid Kandili mesajları...

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.
Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
Bugün iki Cihan serveri, İslam dininin önderi, Allah’ın sevgili Resulü ve Nebisi, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin kutlu doğum günü. ’Ben Güzel Ahlakı Tamamlamak Üzere Gönderildim’ diyen insanlığın örnek alacağı bir Peygamberin, ümmetine mazhar olabilmenin gurur ve şükür günüdür bugün. Bulunduğu konumu hakça, adaletli, dürüst, hakkaniyetli olarak gözetenler, Sevgili Peygamber Efendimizin izinde gidenlerdir. Mevlid Kandili'niz kutlu olsun...
Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller!
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