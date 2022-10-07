MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI EN YENİ VE RESİMLİ 2022: En güzel, anlamlı, kısa, dualı, hadisli Mevlid Kandili mesajları ve sözleri

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri için vatandaşlararama motorlarında araştırma yapıyor. Yılın son kandili olan Mevlid Kandili'nin geldiğini yakınlarına ve sevdiklerine anımsatmak isteyen kişiler kandil mesajlarına yoğun ilgi gösteriyor ve mesajlaşma uygulamaları ile Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunuyorlar. İşte en güzel, anlamlı, kısa, dualı, hadisli Mevlid Kandili mesajları...

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.