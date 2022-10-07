Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Diyanet açıkladı: Hz. Muhammed'in doğduğu gece Mevlid Kandili tesbihleri ve okunacak dualar!

Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler arama motorlarında sorgulanıyor. Konuya ilişkin detaylar merak edildi. Peki, Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Hz. Muhammed'in doğduğu gece olarak bilinen Mevlid Kandili tesbihleri ve okunacak dualar..

MEVLİD KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER NELER?

MEVLİD KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER NELERDİR? Mwevlid Kandili İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilir. Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbih ve zikirler bu özel günde ibadetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu.

İşte Mevli Kandili'nde çekilecek tesbihler: "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah"

MEVLİD KANDİLİ TESBİHLERİ NELERDİR? Mevlid Kandili tesbihleri: "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

HZ. MUHAMMED'İN DOĞUM GÜNÜ OLAN MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR? Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.