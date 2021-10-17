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Mevlid Kandili'nde ne oldu? İşte Peygamber Efendimiz doğduğunda yaşanan mucizeler...

17.10.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak eden Mevlid Kandili bugün idrak etti. Müslümanlar bu mübarek günde bolca ibadet ediyor, sevdiklerine günün anlam ve önemine uygun mesajlar gönderiyor. Peki Mevlid Kandili'nde ne oldu? İşte Peygamber Efendimiz doğduğunda yaşanan mucizeler...

Mevlid Kandili bu sene 17 Ekim 2021 Pazar günü yani bugün idrak ediyor. Müslümanlar ibadetlerini sürdürürken bu mübarek günün anlamı ve önemi de merak ediliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunda pek çok mucizevi hadise yaşandığı biliniyor. Peki Mevlid Kandili'nde ne oldu?

MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Vatandaşlar Mevlid Kandili anlamı ve fazileti ile ilgili araştırmalara devam ediyor. Mevlid Kandili 2021 yılında bugün yan i 17 Ekim tarihinde idrak ediyor.
Mevlit, sözlükte doğum yeri ve zamanı anlamına gelmekte. Yılın son kandilinde ise Müslümanlar bolca ibadet ediyorlar. Bugünün anlam ve önemi de merak ediliyor.
Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denmekte. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer almakta. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.
Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelmekte olan mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda düzenlenen törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılmaktadır.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞUMUNDA YAŞANAN MUCİZELER NELER?

PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞUMUNDA YAŞANAN MUCİZELER NELER?
Hz. Muhammed (s.a.v) doğduğunda; Busrâ'yı aydınlatan bir nurun çıkması, Mekke'de bir yıldızın doğması/yıldızların sarkması, Kisrâ'nın sarayının on dört burcunun yıkılması, Mecusile- rin hiç sönmeden yanan ateşlerinin sönmesi ve Sâva Gölü'nün kuruması gibi bir çok farklı mucize gerçekleşmiştir.
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Anahtar Kelimeler:
Mevlid kandili

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