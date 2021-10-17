Mevlid Kandili'nde ne oldu? İşte Peygamber Efendimiz doğduğunda yaşanan mucizeler...

Mevlid Kandili bu sene 17 Ekim 2021 Pazar günü yani bugün idrak ediyor. Müslümanlar ibadetlerini sürdürürken bu mübarek günün anlamı ve önemi de merak ediliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunda pek çok mucizevi hadise yaşandığı biliniyor. Peki Mevlid Kandili'nde ne oldu?

MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Vatandaşlar Mevlid Kandili anlamı ve fazileti ile ilgili araştırmalara devam ediyor. Mevlid Kandili 2021 yılında bugün yan i 17 Ekim tarihinde idrak ediyor.

Mevlit, sözlükte doğum yeri ve zamanı anlamına gelmekte. Yılın son kandilinde ise Müslümanlar bolca ibadet ediyorlar. Bugünün anlam ve önemi de merak ediliyor.

Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denmekte. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer almakta. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelmekte olan mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda düzenlenen törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılmaktadır.