Mevlid Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? Mevlid Kandili'nde hangi sureler okunur? İşte kandil duası ve ibadetleri!

Mevlid Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Mevlid Kandili'ndehangi dualar okunur? İşte Mevlid Kandili’nde okunacak dualar...

MEVLİD KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

Üzüntüden, kederden, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur.



Daha sonra ise; "Eûzu billahis-semiıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur

Şu ayet-i celile okunur ve buna göre hareket edilir:



Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.