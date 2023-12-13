Milletvekili "krala ihanet" yüzünden 6 yıl hapis cezası: Sebebi şaşkına çevirdi

Başkent Bangkok'taki Tayland Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, muhalif milletvekili Srinork'un 2021 yılında sosyal medyada alıntıladığı iki paylaşımın "Lese Majeste" olarak bilinen krala ihanet suçu ve bilişim suçlarına tabi olduğuna hükmedildi. Srinork, duruşma sonucu ertelemesiz 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma öncesi mahkeme salonuna MFP lideri Chaithawat Tulathon ve diğer parti üyeleri ile gelen Srinork, duruşmanın ardından cezaevine gönderildi.



