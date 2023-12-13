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Milletvekili "krala ihanet" yüzünden 6 yıl hapis cezası: Sebebi şaşkına çevirdi

13.12.2023 12:21 | Son Güncelleme:
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Tayland'da ana muhalefetteki İleri Hareket Partisi'nin 29 yaşındaki milletvekili Rukchanok Srinork "krala ihanet" ve bilişim suçu işlediği gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bilişim suçunun içeriği ise duyanları şaşkına çevirdi.

Başkent Bangkok'taki Tayland Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, muhalif milletvekili Srinork'un 2021 yılında sosyal medyada alıntıladığı iki paylaşımın "Lese Majeste" olarak bilinen krala ihanet suçu ve bilişim suçlarına tabi olduğuna hükmedildi. Srinork, duruşma sonucu ertelemesiz 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma öncesi mahkeme salonuna MFP lideri Chaithawat Tulathon ve diğer parti üyeleri ile gelen Srinork, duruşmanın ardından cezaevine gönderildi.

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Milletvekili "krala ihanet" yüzünden 6 yıl hapis cezası: Sebebi şaşkına çevirdi

Tayland'da ana muhalefetteki İleri Hareket Partisi'nin 29 yaşındaki milletvekili Rukchanok Srinork "krala ihanet" ve bilişim suçu işlediği gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bilişim suçunun içeriği ise duyanları şaşkına çevirdi.

Srinork'un eskiden Twitter olarak bilinen X sosyal medya platformunda alıntıladığı iki paylaşımın monarşi karşıtı ifadeler içerdiği belirtiliyor.

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Tayland İnsan Hakları Avukatları tarafından yapılan açıklamada, kararın "hukuk dışı" olduğu ve Srinork adına kefalet başvurusunda bulunulacağı duyuruldu.

Mahkemenin kefalet talebini kabul etmemesi durumunda Srinork’un milletvekilliğinin 24 saat içinde düşürülmesi bekleniyor.

Tayland’da bu yıl Mayıs ayında yapılan genel seçimlerde Srinork’un da kadrosunda yer aldığı MVP sandıktan birinci çıkmıştı.

Ancak partinin başbakan adayı Pita Limjaroenrat’ın kraliyete bağlı senato üyelerinden yeterli güven oyu olamaması nedeniyle başbakan seçilememişti.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland hapis
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