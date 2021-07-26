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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurmuştu! Okullar 6 Eylül'de açılacak mı?

26.07.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir buçuk yıldır uzaktan eğitim ile öğrenimlerine devam eden okulların artık online eğitimi kaldıracak gücü kalmadı. Birçok öğrenci uzaktan eğitim derslerinden yeterli verimi alamıyor ve sosyalleşme konusunda da büyük eksiklik çekiyor. Bakan Selçuk, daha önce okulların Eylül’de yüz yüze eğitime geçeceğini duyurmuştu. Peki okullar, Eylül’de açılacak mı?

Pandemi nedeniyle okullar, bir buçuk yıldır uzaktan eğitim ile devam ediyor. Ancak eğitimin uzaktan devam etmesi de beraberinde birçok problemi yanında getiriyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz haftalarda okulların 6 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime geçileceğini açıklamıştı. Ancak günlük vaka sayılarının artması, okulların online eğitime döneceği tartışmalarına neden oldu. Peki, okullar 6 Eylül tarihinde açılacak mı? Okullar yeni dönemde yüz yüze eğitime geçecek mi?

Okullar 6 Eylül'de yüz yüze eğitime geçecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Selçuk "Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir." dedi.
Ziya Selçuk daha önce, "Okulları açacağız. Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız." açıklamasında bulunmuştu.
Şu an için okulların yüz yüze eğitime geçmesi konusunda yeni bir açıklama yapılmadı. Yapılan açıklamalara göre okullar, 6 Eylül tarihinde yüz yüze eğitim şeklinde eğitimlerine başlayacak. Ancak tabi ki artan vaka sayıları, hem velileri hem de öğrencileri düşündürüyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğrencilerin tatillerini verimli geçirmeleri için uygulanan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamındaki faaliyetlerin tüm illerde olup olmadığına ilişkin soru üzerine ise Selçuk, 81 ilin tüm ilçelerinde etkinlikler olduğunu ve yaklaşık 8 milyon öğrencinin bunlara katıldığını söyledi.
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pandemi Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı yüz yüze eğitim
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