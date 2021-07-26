Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurmuştu! Okullar 6 Eylül'de açılacak mı?

Pandemi nedeniyle okullar, bir buçuk yıldır uzaktan eğitim ile devam ediyor. Ancak eğitimin uzaktan devam etmesi de beraberinde birçok problemi yanında getiriyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz haftalarda okulların 6 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime geçileceğini açıklamıştı. Ancak günlük vaka sayılarının artması, okulların online eğitime döneceği tartışmalarına neden oldu. Peki, okullar 6 Eylül tarihinde açılacak mı? Okullar yeni dönemde yüz yüze eğitime geçecek mi?

Okullar 6 Eylül'de yüz yüze eğitime geçecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk "Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir." dedi.

Ziya Selçuk daha önce, "Okulları açacağız. Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız." açıklamasında bulunmuştu.

Şu an için okulların yüz yüze eğitime geçmesi konusunda yeni bir açıklama yapılmadı. Yapılan açıklamalara göre okullar, 6 Eylül tarihinde yüz yüze eğitim şeklinde eğitimlerine başlayacak. Ancak tabi ki artan vaka sayıları, hem velileri hem de öğrencileri düşündürüyor.