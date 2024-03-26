Milyonlarca takipçiye sahip fitness fenomeninden özgüven itirafı: 'Hayatım Instagram'da göründüğü kadar muhteşem değil'

Birinin yüzeyin altında neler olup bittiğini asla bilemezsiniz; bu hikaye de bunu kanıtlıyor. Emily Skye, fitness konusundaki özgün yaklaşımı sayesinde 2 milyondan fazla Instagram takipçisine sahip . Her zaman kameraya poz veriyor ve ilerlemesini sergiliyor. Fotoğraflarında son derece çekici görünüyor ve son paylaşımı da farklı değil. Anne sırtı açık, yeşil bir elbiseyle poz verirken görüldü ve inanılmaz görünüyordu, ancak her zaman böyle hissetmediğini itiraf etti.
Daily Star'ın aktardoğı habere göre, Emily Skye son zamanlarda randevu gecesi dışarı çıkmak için harika görünmesine rağmen, takipçilerine oldukça büyük itiraflarda bulundu. İnsanlar buna inanmayabilir ama Emily bazen kendine güveninin eksik olduğunu söylüyor. Yıllardır mücadele ettiği ve her zaman üstesinden gelmeye çalıştığı bir şey bu. Ancak tüm bu olup bitenlerin kendisine "zarar verdiğini" söyledi ve bu da onu konuyu açmaya yöneltti.
Kendini kötü hissetmekten bıkmış ve yorulmuştu, bu yüzden insanlara mücadelelerini anlatması gerektiğini biliyordu. Instagram'da paylaşım yapan Emily şu ifadeleri kullandı;
"Güvensizliği olmayan, kendine çok güvenen bir insan olmadığıma inanmak zor olabilir ama bu gerçeklerden daha uzak olamaz! Hatırlayabildiğim kadarıyla kendi kendime olumsuz konuşmalarla mücadele ediyorum. Bu sanki sürekli bir arkadaş gibi kulağıma yeterince iyi olmadığımı, yeterince akıllı olmadığımı, yeterince değerli olmadığımı fısıldıyor. Ve itiraf etmeliyim ki bu beni çok etkiledi. Ancak bu olumsuz iç konuşmanın bir yalandan başka bir şey olmadığını fark etmeye başladım. Beni geride tutmaya çalışan, beni küçük ve korkmuş tutmaya çalışan bir ses. ve kazanmasına izin vermeyi reddediyorum.
Kendimle ilgili bu yanlış anlatılara inanmaktan yoruldum. Olumsuzluğun düşüncelerimi ve eylemlerimi kontrol etmesine izin vermekten yoruldum. Artık bir tavır almanın ve bu olumsuz düşüncelere meydan okumaya başlamanın zamanı geldi. Bu düşüncelerin aklıma geldiğini fark etmeyi öğreniyorum ve onlara karşı savaşıyorum. Kendime şu soruyu soruyorum: 'Bu düşünceleri destekleyecek herhangi bir kanıt var mı? Yoksa bunlar sadece temelsiz varsayımlar mı?'
Ve biliyor musun? Çoğu zaman bunlar sadece kendime söylediğim yalanlardır. Bu olumsuz düşünceleri olumlu olumlamalarla değiştiriyorum. Kendime güçlü yönlerimi ve başarılarımı hatırlatıyorum. Etrafımı bana inanan ve beni destekleyen insanlarla dolduruyorum. Bu her zaman kolay olmuyor.
Bazı günler, kendi kendime olumsuz konuşma her zamankinden daha yüksek oluyor. Ama ben onun pençesinden kurtulmaya kararlıyım. Kendi değerimi benimsiyorum ve kendimi sevme ve pozitiflik zihniyetini geliştiriyorum çünkü bunu hak ediyorum. Yetenekliyim, güçlüyüm ve hayatın sunduğu tüm güzel şeylere layıkım. Kendi kendime olumsuz konuşmanın beni daha fazla engellemesine izin vermeyeceğim.
Eğer siz de kendi kendinize olumsuz konuşmayla mücadele ediyorsanız, yalnız olmadığınızı bilin. Bu işte birlikteyiz. Haydi bu düşüncelere meydan okuyalım, değerimizi kucaklayalım ve öz sevgi, güven ve mutlulukla dolu bir hayat yaratalım. Bu elimizde."