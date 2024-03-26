Milyonlarca takipçiye sahip fitness fenomeninden özgüven itirafı: 'Hayatım Instagram'da göründüğü kadar muhteşem değil'

Bazı günler, kendi kendime olumsuz konuşma her zamankinden daha yüksek oluyor. Ama ben onun pençesinden kurtulmaya kararlıyım. Kendi değerimi benimsiyorum ve kendimi sevme ve pozitiflik zihniyetini geliştiriyorum çünkü bunu hak ediyorum. Yetenekliyim, güçlüyüm ve hayatın sunduğu tüm güzel şeylere layıkım. Kendi kendime olumsuz konuşmanın beni daha fazla engellemesine izin vermeyeceğim.

Eğer siz de kendi kendinize olumsuz konuşmayla mücadele ediyorsanız, yalnız olmadığınızı bilin. Bu işte birlikteyiz. Haydi bu düşüncelere meydan okuyalım, değerimizi kucaklayalım ve öz sevgi, güven ve mutlulukla dolu bir hayat yaratalım. Bu elimizde."

