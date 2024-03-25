KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Mimarı ölünce gizemi 141 yıldır çözülemedi! Dünyanın en iyi mimarları bu eseri tamamlamak için çalışıyor

    Mimarı ölünce gizemi 141 yıldır çözülemedi! Dünyanın en iyi mimarları bu eseri tamamlamak için çalışıyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    25.03.2024 13:35
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Dünyanın sayılı eserleri arasında gösterilen ve mimar Antoni Gaudi'nin şaheseri olarak görülen ‘La Sagrada Familia’da sona yaklaşılıyor. Dünyanın en iyi mimarlarının üzerinde çalıştığı bazilikanın 2026 yılında vinçsiz olarak görüleceği değerlendiriliyor.

    Dünyanın en güzel şehirleri arasında yer alan İspanya'nın Barselona kentine gelen turistlerin ilk uğradıkları mekanlardan birisi olan ‘La Sagrada Familia’ ihtişamlı görüntüsünün yanı sıra, vinçlerin gölgesinde bulunması ile de dikkat çekiyor.

    Yerel Seçim 2024

    MİMARI, ESERİNİ İZLERKEN TRENİN ALTINDA KALDI

    MİMARI, ESERİNİ İZLERKEN TRENİN ALTINDA KALDI

    ‘Bitmeyen kilise' olarak bilinen ‘La Sagrada Familia’nın yapımına 1882 yılında halkın yardımlarıyla başlandı. Mimar Antoni Gaudi, şaheseri olarak adlandırdığı ‘La Sagrada Familia’nın görkemli bir yapıda olmasını isteyerek, çizimlerinde karmaşık mimariyi kullandı.

    Katolanya’nın önemli eserlerinde imzası bulunan Mimar Antoni Gaudi, 7 Haziran 1926 tarihinde, 73 yaşında eserini karşıdan izlemek isterken trenin çarpması neticesinde hayatını kaybetti. Mimar Antoni Gaudi La Sagrada Familia'ya gömülürken, projenin mimari gizemi ise 141 yıldır çözülemedi.

    VİNÇLERİN GÖLGESİNDE ZİYARET EDİLİYOR

    VİNÇLERİN GÖLGESİNDE ZİYARET EDİLİYOR

    Mimar Antoni Gaudi’nin gizemli çizimlerini çözebilmek ve La Sagrada Familia’yı tamamlayabilmek için dünyanın en iyi mimarları yıllardır proje üzerinde çalışma yürütüyor. Üzerinden geçen 141 yılda hala daha proje inşaat halinde. Vinçlerin bulunduğu La Sagrada Familia’yı görmek için milyonlarca kişi, Barselona’yı ziyaret ediyor.

    Dört kulesinin tamamlanması için çalışmaların sürdüğü La Sagrada Familia’da her şey planlandığı gibi giderse kilisenin inşaatı 2026 yılında tamamlanacak. Sagrada Familia 172,5 metrelik boyuyla dünyanın en yüksek kilisesi olacak. Yapının tamamlanan ilk bölümü olan ve Gaudi etkisini doğrudan taşıyan Doğuş Cephesi, Gaudi'nin Barselona'daki diğer altı yapısıyla birlikte UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

    "TARİHE ÇOK ÖNEM VERMİŞLER"

    "TARİHE ÇOK ÖNEM VERMİŞLER"

    La Sagrada Familia’yı görmek için Kocaeli’den İspanya’ya giden Mehmet Ali Kaşka, “Turistik amaçlı Barselona’ya geldik, çok güzel, hareketli bir şehir. Yine tarihi dokuya çok dikkat edilmiş. Bozulmaması için ellerinden gelen en iyi çabayı gösteriyorlar. Katedrallerde güvenlik önlemleri çok fazla.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    Mimar İspanya barselona eser vinç bazilika ilik
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

    Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

    Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.