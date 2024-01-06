'Morfin ve siyanürden daha güçlü bir zehir' Bir aile hastanelik olmuştu! 'Rus ruleti' diyerek açıkladı...

Köşker, balon balığının çok tehlikeli bir tür olduğunu söyledi. Köşker, balon balıklarının Akdeniz’de istilacı bir tür olduğunu vurgulayarak, “Balon balıkları Yunanistan, İspanya, İtalya ve bütün Akdeniz’e yayılmış durumdalar. Balon balıklarını bu kadar popüler yapan şey diş yapıları. Fakat en tehlikeli yönleri içlerinde bulunan zehir. Balon balıklarında dünyada bulunan en güçlü zehirlerden olan morfin ve siyanürden daha da güçlü bir zehir vardır. Balon balıklarının büyük bir kısmı zehir içermektedir” dedi.