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  4. 'Morfin ve siyanürden daha güçlü bir zehir' Bir aile hastanelik olmuştu! 'Rus ruleti' diyerek açıkladı...

'Morfin ve siyanürden daha güçlü bir zehir' Bir aile hastanelik olmuştu! 'Rus ruleti' diyerek açıkladı...

06.01.2024 09:53 | Son Güncelleme:
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Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, “Balon balığı yiyerek hayatınızla ‘Rus ruleti’ oynamayın” dedi.

İskenderun’da 2 Ocak günü amatör balıkçı motor tamircisi Müfit Arslan, tuttuğu balon balığını ailesiyle birlikte tüketince kendisiyle birlikte 7 kişi zehirlendi. Adana’daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edilen 7 kişiden sağlık durumu ciddi olan Arslan’ın tedavisi sürerken aile fertleri taburcu edildi.

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DOÇ. DR. ALİ RIZA KÖŞKER’DEN BALON BALIĞI UYARISI

Köşker, balon balığının çok tehlikeli bir tür olduğunu söyledi. Köşker, balon balıklarının Akdeniz’de istilacı bir tür olduğunu vurgulayarak, “Balon balıkları Yunanistan, İspanya, İtalya ve bütün Akdeniz’e yayılmış durumdalar. Balon balıklarını bu kadar popüler yapan şey diş yapıları. Fakat en tehlikeli yönleri içlerinde bulunan zehir. Balon balıklarında dünyada bulunan en güçlü zehirlerden olan morfin ve siyanürden daha da güçlü bir zehir vardır. Balon balıklarının büyük bir kısmı zehir içermektedir” dedi.

"BU BALIĞI JAPONYA'DA SADECE RESTORANLARDA LİSANSLI ŞEFLER HAZIRLAYABİLİR"

"BU BALIĞI JAPONYA'DA SADECE RESTORANLARDA LİSANSLI ŞEFLER HAZIRLAYABİLİR"

200 farklı balon balığı türü olduğunu ülkemizde yaşamayan bazı türlerin Japonya’da tüketildiğini aktaran Köşker, “Bu türleri Japonya’da sadece restoranlarda lisanslı şefler hazırlayabilir. Buna izin verilmektedir. Ülkemiz kıyılarında da bulunan benekli balon balıklarının Japonya’da da tüketilmesi yasaktır. Balıkların sadece etinde değil, ciğerinde, bağırsaklarında ve derilerinde dahi yüksek miktarda zehir olabilir. Balon balıklarının türlerine göre toksin miktarı değişebilmektedir” ifadelerini kullandı.

"HAYATINIZLA RUS RULETİ OYNAMAYIN"

"HAYATINIZLA RUS RULETİ OYNAMAYIN"

Sosyal medyada bazı vatandaşların ‘Ben balon balığını iyi temizleyip yiyorum’ açıklamalarına değinen Köşker, “Balon balıkları denizlerimizin bir gerçeği. Onları denizlerimizden atma gibi bir imkanımız maalesef yok. Okyanus kıyısındaki vatandaşlar binlerce yıldır balon balıkları gibi zehirli türlerle yaşamayı öğrenmişken bizlerde bu balıklarla yaşamayı öğreneceğiz. Toplumun bilinç düzeyinin artması çok önemli. Balon balıkları zehirlidir, tüketmeyin uyarısını herkesin duyması lazım. Balon balığı yiyerek hayatınızla ‘Rus ruleti’ oynamayın” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
balon balığı
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