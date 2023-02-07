MSB duyurdu! Depremden sonra yanmaya başlayan İskenderun Limanı söndürüldü

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye yasa boğuldu. Büyük depremin ikinci gününde ise bilanço daha da ağırlaşıyor.

İskenderun Limanı'nda dün saat 17.00 sıralarında depodaki konteynerlerden biri henüz bilinmeyen bir nedenle devrilerek alev almıştı. Dumanların fark edilmesi üzerine yangına liman ve belediye itfaiye ekipleri müdahale etmişti.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI GÜÇLÜKLE SÜRDÜRÜLDÜ

Çevredeki depolara da sıçrayan yangından gökyüzüne alevler yükselmişti. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, söndürme çalışmasını güçlükle sürdürmüştü.

BAKANLIK DUYURDU! YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yangının söndürüldüğü açıklandı. Bakanlık'tan yapılan paylaşımda, "İskenderun Limanında meydana gelen yangın, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerimize ait uçağın havadan müdahalesi ile söndürüldü." ifadeleri kullanıldı. (AA/DHA/İHA)