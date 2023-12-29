'Mucizelerin Azizi' olarak biliniyor! Noel Baba için Demre'ye akın ettiler, nüfusun 7 katı turist geldi

NÜFUSUNUN 7 KATI RUİST GELDİ

2023 yılının kasım ayına kadarki verilere göre ise bu sayı 232 bin 478 olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık nüfusu 30 bin olan Demre'ye nüfusunun 7 katı turist Aziz Nikolaos için geldi. İlçedeki ören yerlerini ise bu yılın kasım ayına kadar toplamda 938 bin 58 turist ziyaret etti. İlçe, nüfusunun 31 katından fazla turist ağırlamış oldu.