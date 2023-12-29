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'Mucizelerin Azizi' olarak biliniyor! Noel Baba için Demre'ye akın ettiler, nüfusun 7 katı turist geldi

29.12.2023 10:11 | Son Güncelleme:
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'Mucizelerin Azizi' olarak bilinen Aziz Nikolaos ait anıt müzeye bir diğer adıyla Noel Baba Kilisesi yılbaşı öncesi ziyaretçi akınına uğruyor. Antalya Demre'deki kiliseye yıl içinde gelenlerin sayısı ilçenin nüfusunun 7 katı oldu. Demre Belediye Başkanı Gülsüm Cengiz, "Dünyanın birçok yerinden gelen Hristiyanlar, hac vazifesi için kiliseyi ziyaret ediyor. Bizler de kültürel varlığımız olan bu kiliseyi en iyi şekilde korumayı amaçlıyoruz" dedi.

Kentin önemli turizm merkezlerinden Demre ilçesi, 6 ören yeri ve müze ile yıl boyu yerli yabancı turistin ilgisini çekiyor. Patara, Ksanthos, Simena ve Myra ören yerleri, Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, Andriake ve Likya müzeleri, turistlerin en sık ziyaret ettiği yerler arasında. 'Noel Baba' olarak da bilinen Aziz Nikolaos'un, milattan sonra 300 yılında Demre ilçesi Patara bölgesinde dünyaya geldiği ve bu bölgede psikoposluk yaptığı, Myra'da yaşamını yitirdiği kabul ediliyor.


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MEZARI BAŞINDA AYİN YAPIYORLAR

MEZARI BAŞINDA AYİN YAPIYORLAR

Her yıl 6 Aralık'ta dünyanın dört bir yanından Hristiyanlar, hac vazifesi için Demre ilçesine gelerek Aziz Nikolaos'un kilisesini ziyaret edip, mezarı başında ayin yapıyor. Demreli olduğu kabul edilen Aziz Nikolaos'un mezarını görmek için 2022 yılında 235 bin 126 turist geldi.

NÜFUSUNUN 7 KATI RUİST GELDİ

NÜFUSUNUN 7 KATI RUİST GELDİ

2023 yılının kasım ayına kadarki verilere göre ise bu sayı 232 bin 478 olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık nüfusu 30 bin olan Demre'ye nüfusunun 7 katı turist Aziz Nikolaos için geldi. İlçedeki ören yerlerini ise bu yılın kasım ayına kadar toplamda 938 bin 58 turist ziyaret etti. İlçe, nüfusunun 31 katından fazla turist ağırlamış oldu.

Demre Belediye Başkanı Gülsüm Cengiz, ilçeye turist ilgisinden memnun olduklarını söyledi. İlçe ekonomisinin de turizmle birlikte kalkındığını belirten Cengiz şunları ifade etti: 

"BU KİLİSEYİ EN İYİ ŞEKİLDE KORUMAYI AMAÇLIYORUZ"

"BU KİLİSEYİ EN İYİ ŞEKİLDE KORUMAYI AMAÇLIYORUZ"

"Noel Baba'ya özellikle çocuklar büyük ilgi gösteriyor. Onlara hediye vereceğini düşünüyor. Kilisede ayinler düzenleniyor. Dünyanın birçok yerinden gelen Hristiyanlar, hac vazifesi için kiliseyi ziyaret ediyor. Bizler de kültürel varlığımız olan bu kiliseyi en iyi şekilde korumayı amaçlıyoruz"

"GEÇEN YILKİ SAYININ ÜZERİNE ÇIKACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

"GEÇEN YILKİ SAYININ ÜZERİNE ÇIKACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Başkan Cengiz, Aziz Nikolaos'un mezarını görmek için gelen turist sayısının geçen yıla göre arttığını belirterek, "Geçen yıl 235 bin civarıydı. Bu yıl kasım ayına kadar 232 bin oldu. Daha yıl bitmedi, geçen yılki sayının üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Demre Noel Baba
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