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Mülteci çocukların eğitimini hukuk öğrencisi üstlendi

27.07.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'de iç savaştan kaçıp Adana'ya sığınan hukuk fakültesi öğrencisi Ahmed Muhemit, mülteci çocuklara okuma-yazma öğretiyor. Çocukların eğitim konusunda geri kalmalarına kayıtsız kalamayan Muhemit, çadırında verdiği eğitime artık hayırseverlerin yaptırdığı konteynerde devam ediyor.

Hukuk fakültesi öğrencisi 28 yaşındaki Ahmed Muhemit, 8 yıl önce Suriye’deki iç savaştan kaçarak Adana’ya sığındı. Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi’ndeki çadırlarda tarım işçiliği yaparak hayatını sürdüren Muhemit, bir süre sonra çocukların okula gitmediğini ve eğitimden geri kaldığını fark etti.

GÜN GEÇTİKÇE SAYILARI ARTIYOR

Çadırda kalan ailelerle görüşen Ahmed Muhemit, kendi çadırında çocuklara Türkçe, Arapça ve İngilizce okuma yazma öğretmeye başladı. İlk başta yaklaşık 10 çocukla eğitime başlayan Muhemit, gün geçtikçe daha fazla çocuğa eğitim vermeye, bir süre sonra da tarım işini bırakıp gün boyu çocuklara ders vermeye başladı.

Sosyal medyada ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturan Ogün Sever Okur ise bir gün bölgeyi ziyaret ettiğinde Ahmed Muhemit’in derme çatma bir çadırda eğitim verdiğini gördü. Hemen sosyal medyadan paylaşım yapan Okur, kısa süre içerisinde topladığı parayla bölgeye konteynerden bir sınıf yaptırdı, içerisine de tahta, sıra, masa, kalem ve gerekli eşyaları aldı.

KONTEYNERDA EĞİTİM GÖRÜYORLAR

Artık konteynerde eğitim gören çocuklar hem koronavirüs döneminde eğitim öğretimden geri kalmıyor hem de güzel vakit geçiriyor.

"KENDİ ÇADIRIMDA DERSLERE BAŞLADIM"

"KENDİ ÇADIRIMDA DERSLERE BAŞLADIM"
Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na konuşan Ahmed Muhemit, “8 yıldır buradayım ve buraya geldikten sonra çocukların eğitim görebilmesi için böyle bir şey düşündüm. Geldikten sonra çocukların sokakta oynadığını, bahçelerde koştuğunu gördüm ve böyle bir şey yapmaya karar verdim. İlk geldiğimizde kendi çadırımda genel dersleri öğrettim. Beden temizliği, ahlak, alfabe gibi konuları gösterdim” diye konuştu.

"DEVLET BİZE HER KONUDA YARDIMCI OLUYOR"

"DEVLET BİZE HER KONUDA YARDIMCI OLUYOR"
Türkiye’de olmaktan mutlu olduğunu belirten Muhemit, çocuklara bir şeyler öğretmekten keyif duyduğunu belirterek, “Çocukların düzenli olarak bir şeyler öğrenmesinden mutlu oluyorum. Çocuklar da mutlu. Türkçe eğitimi benim için çok zor olmuyor. Türkçe öğretmeye de çalışıyorum. Türkiye’de olmaktan çok mutluyuz. Devlet bize her konuda yardımcı oluyor. Allah razı olsun” dedi.
Ogün Sever Okur ise “Karanlık bir gelecek bize doğru gelirken ufacık bir ışık gördüm. Çocukların eğitimi çok önemli. Çocuklar burada okula gidemezken Ahmed sağ olsun bir şeyler öğretmeye çalışıyordu. Ben de onların tahtası, silgisi ve diğer gerekli malzemelerini tedarik ettim. 4-5 aydır da yardımlarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
suriye Adana
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