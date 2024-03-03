Müslüm Gürses ile yolu kesiştiğinden beri o anıyı unutamıyor! Arabeskin 'baba'sına benzeyen taksici sokakta yoğun ilgi gördü

Yeri geldi birlikte sahne aldılar, yeri geldi reklamda rol arkadaşı oldular... Elazığlı Baki Çiçek, Müslüm Gürses severleri hüzünlendiren anısını paylaşırken bir yandan da vatandaşların ilgisinden memnun olduğunu dile getirdi.
Elazığ’da 1965’te dünyaya gelen Baki Çiçek, çalışmak için 1983’te gittiği İstanbul’da kahvehanelerde, düğün salonlarında çalıştı ve taksicilik yaptı.
Müslüm Gürses ile yolları 1996’da kesişen Çiçek, o günden sonra zaman zaman ünlü sanatçıyla sahne aldı.
Ünlü sanatçıya benzerliğiyle dikkati çeken Çiçek, bir çay firmasının reklamında da Gürses ile birlikte rol aldı.
2013 yılında hayatını kaybeden arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Müslüm Gürses’e benzerliğiyle dikkat çeken taksici Baki Çiçek, Gürses’in ölüm yıl dönümünde de Elazığ sokaklarında gezince vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Gürses’in ölümüyle büyük üzüntü yaşadığını getiren Çiçek şöyle konuştu: "Bilindiği üzere Baba’nın (Müslüm Gürses) ölüm yıl dönümü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.