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  4. Müslüm Gürses ile yolu kesiştiğinden beri o anıyı unutamıyor! Arabeskin 'baba'sına benzeyen taksici sokakta yoğun ilgi gördü

Müslüm Gürses ile yolu kesiştiğinden beri o anıyı unutamıyor! Arabeskin 'baba'sına benzeyen taksici sokakta yoğun ilgi gördü

03.03.2024 11:00
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Arabeskin 'baba'sının vefatının üzerinden 11 yıl geçti. 'Müslüm Baba'ya benzerliğiyle ilgi çeken taksici Baki Çiçek Elazığ'da sokağa inince vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Görenlerin gözünü ayıramayıp şaşkına dönmesini sağlayan Çiçek, Müslüm Gürses ile unutamadığı bir anısını da paylaşıp duygulandırdı.

Yeri geldi birlikte sahne aldılar, yeri geldi reklamda rol arkadaşı oldular... Elazığlı Baki Çiçek, Müslüm Gürses severleri hüzünlendiren anısını paylaşırken bir yandan da vatandaşların ilgisinden memnun olduğunu dile getirdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT

Elazığ’da 1965’te dünyaya gelen Baki Çiçek, çalışmak için 1983’te gittiği İstanbul’da kahvehanelerde, düğün salonlarında çalıştı ve taksicilik yaptı.

BİRLİKTE SAHNE ALDILAR

BİRLİKTE SAHNE ALDILAR

Müslüm Gürses ile yolları 1996’da kesişen Çiçek, o günden sonra zaman zaman ünlü sanatçıyla sahne aldı.

REKLAMDA DA BERABERLERDİ

REKLAMDA DA BERABERLERDİ

Ünlü sanatçıya benzerliğiyle dikkati çeken Çiçek, bir çay firmasının reklamında da Gürses ile birlikte rol aldı.

SOKAKTA YOĞUN İLGİ

SOKAKTA YOĞUN İLGİ

2013 yılında hayatını kaybeden arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Müslüm Gürses’e benzerliğiyle dikkat çeken taksici Baki Çiçek, Gürses’in ölüm yıl dönümünde de Elazığ sokaklarında gezince vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"GİTTİĞİM HER YERDE ONA BENZETİYORLAR"

"GİTTİĞİM HER YERDE ONA BENZETİYORLAR"

Gürses’in ölümüyle büyük üzüntü yaşadığını getiren Çiçek şöyle konuştu: "Bilindiği üzere Baba’nın (Müslüm Gürses) ölüm yıl dönümü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

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