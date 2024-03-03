Müslüm Gürses ile yolu kesiştiğinden beri o anıyı unutamıyor! Arabeskin 'baba'sına benzeyen taksici sokakta yoğun ilgi gördü

Yeri geldi birlikte sahne aldılar, yeri geldi reklamda rol arkadaşı oldular... Elazığlı Baki Çiçek, Müslüm Gürses severleri hüzünlendiren anısını paylaşırken bir yandan da vatandaşların ilgisinden memnun olduğunu dile getirdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

