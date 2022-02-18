Mustafa İslamoğlu ne dedi? Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılması Kur'an'a aykırı mı? İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu Ayasofya açıklaması!

Mustafa İslamoğlu Nevşin Mengü'ye özel açıklamalarda bulundu. Ünlü gazeteci Nevşin Mengünün sorularını yanıtlayan İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu Ayasofya açıklaması nedeniyle gündem oldu. Eleştiri oklarının hedefi haline gelen İslamoğlu, Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin esasen Kur'an'a aykırı bir eylem olduğunu vurguladı. Bu açıklama sonrası Mustafa İslamoğlu ne dedi? Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılması Kur'an'a aykırı mı? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu Ayasofya açıklaması ve detaylar haberimizde...

MUSTAFA İSLAMOĞLU NE DEDİ?

Mustafa İslamoğlu, Nevşim Mengü'ye konuk oldu. Ünlü gazetecinin sorularını yanıtlayan İslamoğlu, konu Ayasofya Camii'nden açılınca Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılmasının, Kur'an'a aykırı olduğunu ifade etti.

AYASOFYA'NIN YENİDEN CAMİ OLARAK AÇILMASI GÜNAH MI? Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin Kur'an'a aykırı olduğunu ifade eden Mustafa İslamoğlu, Kur'an'ın kabul etmediği bir eylem olması dolayısıyla bunu doğru bulmadığını belirtti.

MUSTAFA İSLAMOĞLU AYASOFYA AÇIKLAMASI Mustafa İslamoğlu, Ayasofya Camii ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya’nın camiye çevrilmesi esasen Kur'an’a aykırı bir eylemdir. Kur'an’ın kabul etmediği bir eylemdir. Fetih nedir oradan girmemiz lazım. Fetih diye bir sure var Kur'an’da. Bu sure Mekke’nin fethinde inmedi, Bedir zaferinde inmedi, diğer fetihlerde inmedi...