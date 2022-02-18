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Mustafa İslamoğlu ne dedi? Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılması Kur'an'a aykırı mı? İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu Ayasofya açıklaması!

18.02.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa İslamoğlu Ayasofya Camii hakkında yaptığı açıklama ile gündem oldu. Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılmasının Kur'an'a aykırı olduğunu ifade eden ilahiyatçı Mustafa İslamoğlu'nun açıklamasının yankıları sürüyor. Sık sık gündeme damga vuran açıklamalarda bulunan ve eleştiri oklarının hedefi haline gelen İslamoğlu'nun açıklamasının detayları merak konusu oldu. Peki Mustafa İslamoğlu ne dedi? Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılması Kur'an'a aykırı mı? İşte ayrıntılar...

Mustafa İslamoğlu Nevşin Mengü'ye özel açıklamalarda bulundu. Ünlü gazeteci Nevşin Mengünün sorularını yanıtlayan İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu Ayasofya açıklaması nedeniyle gündem oldu. Eleştiri oklarının hedefi haline gelen İslamoğlu, Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin esasen Kur'an'a aykırı bir eylem olduğunu vurguladı. Bu açıklama sonrası Mustafa İslamoğlu ne dedi? Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılması Kur'an'a aykırı mı? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu Ayasofya açıklaması ve detaylar haberimizde...

MUSTAFA İSLAMOĞLU NE DEDİ?

Mustafa İslamoğlu, Nevşim Mengü'ye konuk oldu. Ünlü gazetecinin sorularını yanıtlayan İslamoğlu, konu Ayasofya Camii'nden açılınca Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılmasının, Kur'an'a aykırı olduğunu ifade etti.

AYASOFYA'NIN YENİDEN CAMİ OLARAK AÇILMASI GÜNAH MI?

AYASOFYA'NIN YENİDEN CAMİ OLARAK AÇILMASI GÜNAH MI?
Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin Kur'an'a aykırı olduğunu ifade eden Mustafa İslamoğlu, Kur'an'ın kabul etmediği bir eylem olması dolayısıyla bunu doğru bulmadığını belirtti.

MUSTAFA İSLAMOĞLU AYASOFYA AÇIKLAMASI

MUSTAFA İSLAMOĞLU AYASOFYA AÇIKLAMASI
Mustafa İslamoğlu, Ayasofya Camii ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ayasofya’nın camiye çevrilmesi esasen Kur'an’a aykırı bir eylemdir. Kur'an’ın kabul etmediği bir eylemdir. Fetih nedir oradan girmemiz lazım. Fetih diye bir sure var Kur'an’da. Bu sure Mekke’nin fethinde inmedi, Bedir zaferinde inmedi, diğer fetihlerde inmedi...
Bu sure, Allah’ın Resulü’nün Hudeybiye Barış anlaşması yani müşriklerle yapılan barış anlaşması üzerine inen surenin adı Fetih Suresi'dir. Bugün Fetih Suresi'ni okuyorlar İstanbul’un alınışında....
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Anahtar Kelimeler:
Ayasofya Camii
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