Mutsuz mu hissediyorsunuz? Bu vitaminlerin eksikliğinden olabilir

Mutsuzluk hali, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerin eksikliği sonucu ortaya çıkabilir. Sağlıklı bir ruh hali için gerekli olan vitaminleri yeterince alamamak duygusal dengesizliklere neden olur. Eğer kendinizi sürekli mutsuz hissediyorsanız haberimize göz atabilirsiniz.