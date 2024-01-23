Mutsuz mu hissediyorsunuz? Bu vitaminlerin eksikliğinden olabilir

Mutsuzluk hali, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerin eksikliği sonucu ortaya çıkabilir. Sağlıklı bir ruh hali için gerekli olan vitaminleri yeterince alamamak duygusal dengesizliklere neden olur. Eğer kendinizi sürekli mutsuz hissediyorsanız haberimize göz atabilirsiniz.
B12 ve D vitamininizin düşük olmamasına dikakt edin. Alt sınıra ne kadar yakınsanız, kötü, moralsiz ve depresif hissediyor olma şansınız o kadar fazla.
Yükseldikçe vücut detoks yapabilir, enerji üretebilir ve iyi hisseder.
Magnezyum vücutta 300'den fazla reaksiyona katkıda bulunmaktadır.
Buu üç değer için tahlil yaptırmanız tavsiye edilir.
Az uyuma sonucu kendinizi kötü hissetmeniz olası. Toplumumuzun %35'i uyku sorunu yaşadığını belirtmektedir. Hormonlarımız ve bağışıklık sistemimiz üzerindeki etkisi büyüktür.