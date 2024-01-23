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    4. Mutsuz mu hissediyorsunuz? Bu vitaminlerin eksikliğinden olabilir

    Mutsuz mu hissediyorsunuz? Bu vitaminlerin eksikliğinden olabilir

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    23.01.2024 08:16 | Son Güncelleme:
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    Günümüzde stresli yaşam koşulları, hızlı tempolu hayat tarzı ve düzensiz beslenme alışkanlıkları gibi durumlar birçok kişinin ruhsal sağlığını etkileyebilir. Eğer sürekli mutsuzluk hissiyle başa çıkmak zorunda kalıyorsanız, bu durum vitamin eksikliğinden de kaynaklanıyor olabilir.

    Mutsuzluk hali, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerin eksikliği sonucu ortaya çıkabilir. Sağlıklı bir ruh hali için gerekli olan vitaminleri yeterince alamamak duygusal dengesizliklere neden olur. Eğer kendinizi sürekli mutsuz hissediyorsanız haberimize göz atabilirsiniz.

    MUTSUZLUĞUNUZUN SEBEBİ BU OLABİLİR

    B12 ve D vitamininizin düşük olmamasına dikakt edin. Alt sınıra ne kadar yakınsanız, kötü, moralsiz ve depresif hissediyor olma şansınız o kadar fazla.

    Yükseldikçe vücut detoks yapabilir, enerji üretebilir ve iyi hisseder.

    Magnezyum vücutta 300'den fazla reaksiyona katkıda bulunmaktadır.

    Buu üç değer için tahlil yaptırmanız tavsiye edilir.

    Az uyuma sonucu kendinizi kötü hissetmeniz olası. Toplumumuzun %35'i uyku sorunu yaşadığını belirtmektedir. Hormonlarımız ve bağışıklık sistemimiz üzerindeki etkisi büyüktür.

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    Anahtar Kelimeler:
    magnezyum uykusuzluk b12 d vitamin mutsuzluk sebebi
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