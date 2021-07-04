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  4. Müzeler ücretsiz mi? 18 yaş altı ve 65 yaş üstüne müze müjdesi

Müzeler ücretsiz mi? 18 yaş altı ve 65 yaş üstüne müze müjdesi

04.07.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 yaş altı ve 65 yaş üstüne müze müjdesi! T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sanatseverlerin yüzünü güldürecek açıklama Twitter üzerinden yapıldı. Bunun üzerine vatandaşlar "Müzeler ücretsiz mi?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

"Müzeler ücretsiz mi?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. 18 yaş altı ve 65 yaş üstüne müze müjdesini T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya üzerinden duyurdu. İşte ayrıntılar...

Müzeler ücretsiz mi?

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı bütün müzelerin, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz olduğunu açıkladı.
Bakanlık aynı zamanda öğretmenler için de müzelerin ücretsiz ücretsiz olduğunu duyurdu.
Diğer vatandaşlar ise yıllık ziyaret bedeli 60 TL olacak.

MÜZEKART NASIL ALINIR?

MÜZEKART NASIL ALINIR?
Müzekart almak isteyenler, kart basım istasyonlarından, "Fotoğraflı TC Kimlik kartı, Pasaport ya da Sürücü Belgesi" göstererek Müzekart sahibi olabilir. Öte yandan elektronik ortamdan da Müzekart almak mümkün.
Bunun için "www.muzekart.com" adresine gidilmeli. Burada talep edilen bilgiler girilmeli. Sonrasında kredi kartı ile Müzekart alınabiliyor.
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Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı

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