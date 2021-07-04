Müzeler ücretsiz mi? 18 yaş altı ve 65 yaş üstüne müze müjdesi

"Müzeler ücretsiz mi?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. 18 yaş altı ve 65 yaş üstüne müze müjdesini T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya üzerinden duyurdu. İşte ayrıntılar...

Müzeler ücretsiz mi?

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı bütün müzelerin, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz olduğunu açıkladı.

Bakanlık aynı zamanda öğretmenler için de müzelerin ücretsiz ücretsiz olduğunu duyurdu.

Diğer vatandaşlar ise yıllık ziyaret bedeli 60 TL olacak.

MÜZEKART NASIL ALINIR? Müzekart almak isteyenler, kart basım istasyonlarından, "Fotoğraflı TC Kimlik kartı, Pasaport ya da Sürücü Belgesi" göstererek Müzekart sahibi olabilir. Öte yandan elektronik ortamdan da Müzekart almak mümkün.