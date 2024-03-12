Netflix dizisi değil gerçek! Çete lideri 'Barbekü' ülkeyi ele geçirdi başbakan zorla istifa ettirildi

Küba, Jamaika ve Dominik Cumhuriyeti'ne komşu olan Haiti'de çok ilginç olaylar yaşanıyor! Ülkede çetelerin egemenliği her geçen gün artarken sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Yaşananlar geçmiş dönemi anlatan bir Netflix dizisini anımsatıyor.



