Netflix dizisi değil gerçek! Çete lideri 'Barbekü' ülkeyi ele geçirdi başbakan zorla istifa ettirildi

Küba, Jamaika ve Dominik Cumhuriyeti'ne komşu olan Haiti'de çok ilginç olaylar yaşanıyor! Ülkede çetelerin egemenliği her geçen gün artarken sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Yaşananlar geçmiş dönemi anlatan bir Netflix dizisini anımsatıyor.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'te üst düzey şiddet olayları yaşandı.
Ağır silahlı çeteler başkanlık sarayına saldırdı. İçişleri Bakanlığı binasına da molotof kokteylleri atıldı.
Başbakan Henry, bugün istifa kararı aldığını duyurdu. Böylelikle ülke çete lideri Barbekü'nün kontrolüne geçti.
Gidişatla ilgili Jamaika'da bir toplantı yapıldı ve bu toplantı sonrasında başbakan Henry, istifa kararı aldı. Ülkede geçici bir hükümet kurulacak.
Haiti'de bu ay başında isyancı çeteler hapishaneleri basmış ve binlerce mahkumun firar etmesini sağlamıştı.