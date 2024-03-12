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  4. Netflix dizisi değil gerçek! Çete lideri 'Barbekü' ülkeyi ele geçirdi başbakan zorla istifa ettirildi

Netflix dizisi değil gerçek! Çete lideri 'Barbekü' ülkeyi ele geçirdi başbakan zorla istifa ettirildi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
12.03.2024 14:36
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Kuzey Amerika'da yer alan Haiti'de son günlerde yaşananlar Netflix dizilerini hatırlatıyor. Haiti başbakanı Henry, kaos sonrası istifa ettiğini duyurdu. 'Barbekü' lakaplı Jimmy Cherizie, çetelerin lideri konumunda ve ülke yönetiminde de oldukça söz sahibi!

Küba, Jamaika ve Dominik Cumhuriyeti'ne komşu olan Haiti'de çok ilginç olaylar yaşanıyor! Ülkede çetelerin egemenliği her geçen gün artarken sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Yaşananlar geçmiş dönemi anlatan bir Netflix dizisini anımsatıyor.

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Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'te üst düzey şiddet olayları yaşandı.

Ağır silahlı çeteler başkanlık sarayına saldırdı. İçişleri Bakanlığı binasına da molotof kokteylleri atıldı.

Başbakan Henry, bugün istifa kararı aldığını duyurdu. Böylelikle ülke çete lideri Barbekü'nün kontrolüne geçti.

Gidişatla ilgili Jamaika'da bir toplantı yapıldı ve bu toplantı sonrasında başbakan Henry, istifa kararı aldı. Ülkede geçici bir hükümet kurulacak.

HAPİSHANELERİ BASIP MAHKUMLARI KAÇIRDILAR

HAPİSHANELERİ BASIP MAHKUMLARI KAÇIRDILAR

Haiti'de bu ay başında isyancı çeteler hapishaneleri basmış ve binlerce mahkumun firar etmesini sağlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Haiti darbe
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