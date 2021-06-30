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Nitelikli liseler: İstanbul, Ankara ve İzmir nitelikli liselerin yüzdelik dilimleri

30.06.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları belli oldu. Sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci katılım göstermişti. Sonuçlara göre tam 97 öğrencinin 500 tam puan alarak LGS birinciliğini paylaştığı bildirildi. Öğrencilerin sınav sonuçlarını öğrenmesinin ardından bir sonraki adımı kendilerine uygun, iyi eğitim alabilecekleri liseleri araştırmaya koyulmak oldu. İşte nitelikli liseler: İstanbul, Ankara ve İzmir nitelikli liselerin yüzdelik dilimleri...

LGS sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçlarını http://sonuc.meb.gov.tr/ internet adresine tıklayıp kişisel bilgilerini girerek sorgulayabilir. Sonuçların açıklanmasının ardından liseler araştırılmaya başlandı. Nitelikli okullar yüzdelik dilime göre öğrenci kabul edecek. İşte nitelikli liseler: İstanbul, Ankara ve İzmir nitelikli liselerin yüzdelik dilimleri...

İşte nitelikli liseler listesi...

LGS sonuçlarının açıklanmasını ardından gözler nitelikli liselere çevrildi. Nitelikli liseler MEB tarafından yapılan sınav ile öğrenci kabule den liselere denir.
Liselere Geçiş Sistemi sınavına tam 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin katılım gösterdi. Sonuçların açıklanmasıyla beraber soruları doğru yapıp 500 tam puan alan 97 öğrencinin LGS birincisi olduğu öğrenildi.

İSTANBUL

İSTANBUL
İstanbul'daki nitelikli liseler şu şekildedir: Cağaloğlu Anadolu, Galatasaray, Pertevniyal, Kabataş, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip, Vefa, İstanbul (Erkek), Şehit Mustafa Kaymakçı Fen ve Sosyal Bilimler Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi.

İZMİR

İZMİR
İzmir'deki nitelikli liseler şu şekildedir: Bornova Anadolu, İzmir Fen, Cihat Kora Anadolu Lisesi.

ANKARA

ANKARA
Ankara'daki nitelikli liseler şu şekildedir: Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler, Ankara Fen, Şehit Ömer Takdemir Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi.
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sınav Ankara İstanbul İzmir LGS Liselere Geçiş Sınavı
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