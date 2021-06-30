Nitelikli liseler: İstanbul, Ankara ve İzmir nitelikli liselerin yüzdelik dilimleri

LGS sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçlarını http://sonuc.meb.gov.tr/ internet adresine tıklayıp kişisel bilgilerini girerek sorgulayabilir. Sonuçların açıklanmasının ardından liseler araştırılmaya başlandı. Nitelikli okullar yüzdelik dilime göre öğrenci kabul edecek. İşte nitelikli liseler: İstanbul, Ankara ve İzmir nitelikli liselerin yüzdelik dilimleri...

İşte nitelikli liseler listesi...

LGS sonuçlarının açıklanmasını ardından gözler nitelikli liselere çevrildi. Nitelikli liseler MEB tarafından yapılan sınav ile öğrenci kabule den liselere denir.

Liselere Geçiş Sistemi sınavına tam 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin katılım gösterdi. Sonuçların açıklanmasıyla beraber soruları doğru yapıp 500 tam puan alan 97 öğrencinin LGS birincisi olduğu öğrenildi.

İSTANBUL İstanbul'daki nitelikli liseler şu şekildedir: Cağaloğlu Anadolu, Galatasaray, Pertevniyal, Kabataş, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip, Vefa, İstanbul (Erkek), Şehit Mustafa Kaymakçı Fen ve Sosyal Bilimler Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi.

İZMİR İzmir'deki nitelikli liseler şu şekildedir: Bornova Anadolu, İzmir Fen, Cihat Kora Anadolu Lisesi.