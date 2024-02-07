O ilde 55 yılın rekoru! Arabalar kara gömüldü... Karla kaplı cadde ve sokaklarda kayak yaptı '133 cm'i geçme ihtimali var' uyarısı

Geçen hafta Sibirya soğuklarını yaşayan Ardahan, pazartesi gününden itibaren kar yağışının etkisine girdi. İki gündür devam eden yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Yollarda mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. İl genelinde 220 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kar kalınlığının 96 santimetre ölçüldüğü kent merkezinde araçlar kar altında kaldı, vatandaşlar yol ve kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.
Otomobillerin kara gömüldüğü kentte, belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri kapanan yolları ulaşıma açmak için seferber oldu.
Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaşıldığını bildirdi.
Vali Çiçek, “Ardahan’ımızda son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaştık. 1968 yılındaki 133 santimetre kar kalınlığını geçme ihtimali var. Rezzak sıfatıyla bizleri rızıklandıran rabbime hamdolsun" paylaşımında bulundu.