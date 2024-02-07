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  4. O ilde 55 yılın rekoru! Arabalar kara gömüldü... Karla kaplı cadde ve sokaklarda kayak yaptı '133 cm'i geçme ihtimali var' uyarısı

O ilde 55 yılın rekoru! Arabalar kara gömüldü... Karla kaplı cadde ve sokaklarda kayak yaptı '133 cm'i geçme ihtimali var' uyarısı

07.02.2024 11:48 | Son Güncelleme:
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Ardahan'da 2 gündür etkili olan yoğun kar ve tipi yaşamı zorlaştırdı. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı kentte 55 yılın rekoru kırıldı. Otomobiller kara gömülürken Vali Hayrettin Çiçek, “Son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaştık.1968 yılındaki 133 santimetre kar kalınlığını geçme ihtimali var" dedi. Yağışı fırsat bilen bir kişi ise kayak takımlarını giyip karla kaplı cadde ve sokaklarda kayak yaptı. Meteoroloji'den 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. İşte hava durumu tahmini...

Geçen hafta Sibirya soğuklarını yaşayan Ardahan, pazartesi gününden itibaren kar yağışının etkisine girdi. İki gündür devam eden yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Yollarda mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. İl genelinde 220 köy yolu ulaşıma kapandı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ARDAHAN MERKEZDE ARAÇLAR KAR ALTINDA KALDI

Kar kalınlığının 96 santimetre ölçüldüğü kent merkezinde araçlar kar altında kaldı, vatandaşlar yol ve kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.

Otomobillerin kara gömüldüğü kentte, belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri kapanan yolları ulaşıma açmak için seferber oldu.

Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.

VALİ ÇİÇEK’TEN KAR PAYLAŞIMI

VALİ ÇİÇEK’TEN KAR PAYLAŞIMI

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaşıldığını bildirdi.

Vali Çiçek, “Ardahan’ımızda son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaştık. 1968 yılındaki 133 santimetre kar kalınlığını geçme ihtimali var. Rezzak sıfatıyla bizleri rızıklandıran rabbime hamdolsun" paylaşımında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan kar
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