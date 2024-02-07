O ilde 55 yılın rekoru! Arabalar kara gömüldü... Karla kaplı cadde ve sokaklarda kayak yaptı '133 cm'i geçme ihtimali var' uyarısı

Geçen hafta Sibirya soğuklarını yaşayan Ardahan, pazartesi gününden itibaren kar yağışının etkisine girdi. İki gündür devam eden yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Yollarda mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. İl genelinde 220 köy yolu ulaşıma kapandı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

